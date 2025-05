PNRR, via al restyling green di Corviale: piste ciclabili, alberi e biodiversità

La Commissione Speciale PNRR si è riunita ieri 20 maggio 2025 con all’ordine del giorno “PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 Piano Urbano Integrato n.24 Polo della Solidarietà Corviale: aggiornamenti e stato di attuazione “Parco Est e Parco Ovest”.

Presenti, oltre ai membri della Commissione, l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, l’assessore al patrimonio del Municipio XI Alberto Belloni, tecnici e funzionari del Coordinamento Attuazione PNRR Rigenerazione Urbana – Area Gestione Servizi Operativi del Verde di Roma Capitale.

Nel progetto relativo ai parchi est e ovest vengono ridisegnati i due margini, quello più urbano e attrezzato verso la città (parco est) e quello oggi protetto nella Riserva naturale della Tenuta dei Massimi (parco ovest) e creato un sistema di parchi sui due fronti principali del quartiere attraverso interventi di recupero delle aree verdi degradate e di riqualificazione dei giardini, di bonifica dei terreni, di ridefinizione dei percorsi ciclopedonali e di forestazione.

L’assessora Alfonsi ha illustrato lo stato dei lavori all’indomani della conclusione della bonifica di ordigni bellici e la rimozione delle 300 tonnellate di materiale di risulta, individuati con i primi scavi nel parco ovest, il cui iter è ora finito con il parere del Ministero della Difesa lo scorso gennaio.

Uno stop dei lavori che ha determinato una necessaria rimodulazione del cronoprogramma inizialmente previsto, che però non compromette la chiusura dei lavori entro i termini previsti dal PNRR, grazie a uno sforzo congiunto di tutte le strutture capitoline, compresi i quasi 3 km di pista ciclabile Poggio Verde/Mazzacurati.

Nei mesi di ottobre e novembre (per una questione di stagionalità) saranno piantumate le alberature previste nei due parchi (frutteti, nuovi alberi, ecc.), nonché i platani tolti a piazzale della Radio.

“Superate le criticità, come ci ha spiegato l’assessora Alfonsi, possiamo oggi guardare a un futuro concreto dell’area di Corviale con uno sguardo diverso rispetto al passato. Non più un’area pensata come simbolo di degrado urbano e sociale, ma un quartiere rigenerato dove le istituzioni interagiscono con le realtà cittadine per una nuova e organizzata cultura del vivere.

Ne è un esempio la Casa della Biodiversità che sorgerà nel Parco Ovest, punto di interesse da coltivare con le Università, Orto Botanico e cittadini. Un luogo aperto alle scuole della città, uno spazio di raccolta dati sulla biodiversità, il primo di questo genere a Roma. Un progetto importante, che si sposa bene con le finalità dei Piani Urbani Integrati per una rivitalizzazione di territori considerati marginali.

A questo fine abbiamo concordato una Commissione congiunta PNRR – Ambiente con Università e laboratori cittadini per guardare insieme al futuro che si delinea dopo il 30 giugno 2026, termine ultimo per l’utilizzo di fondi PNRR, per un coinvolgimento e una reale collaborazione tra tutti i soggetti interessati a fare innovazione sociale. Portare a compimento gli interventi materiali non è sufficiente ad assicurare benessere e qualità della vita, c’è bisogno al tempo stesso dei cosiddetti interventi immateriali, indispensabili per evitare la nascita di cattedrali nel deserto” dichiara il presidente Caudo.

Parco Est

Area di circa 4,8 ettari compresa tra di Poggio Verde e Via degli Alagno, l’intervento ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di benessere e salute degli abitanti del quartiere attraverso il completamento o il riassetto degli spazi aperti dedicati ad attività ludiche, sportive, sociali e la realizzazione di un nuovo sistema di circa 3 km di percorsi ciclo-pedonali. Prevista la creazione di un nuovo giardino attrezzato in Via degli Alagno e la riqualificazione di due giardini esistenti. In tutta l’area saranno messi a dimora oltre 100 nuovi alberi e circa 1000 arbusti.

Parco Ovest

l’intervento ha l’obiettivo di rendere fruibile un’area di circa 14,7 ettari oggi molto degradata nel rispetto dei caratteri agricoli e naturalistici di questa porzione di campagna romana di grande valore paesaggistico che rappresenta anche la direttrice privilegiata di connessione funzionale e ambientale tra le Riserve della Tenuta dei Massimi e della Valle dei Casali.

Previsto un intervento di forestazione con la messa a dimora di circa 450 nuovi alberi e 470 arbusti. Altri importanti interventi riguardano la sistemazione dei percorsi, la realizzazione di un frutteto didattico e il recupero del manufatto agricolo esistente dove sarà realizzata la “Casa della Biodiversità” con la funzione di spazio didattico polifunzionale sui temi dell’agricoltura sostenibile, della biodiversità e dell’educazione alimentare ed ambientale.

