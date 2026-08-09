Poesia e creatività a Mus’Anguillara l’8 agosto 2026 al Museo Contadino

Una splendida ed emozionante performance dell’attrice Chiara Pavoni ha concluso ieri ad Anguillara l’iniziativa Mus’Anguillara promossa al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare di Anguillara Sabazia dall’Associazione Culturale Sabate nell’ambito del calendario Tesori Naturali 2026 del Parco di Bracciano-Martignano.

Il tema della performance nel corso della quale l’attrice ha recitato propri versi realizzando anche una installazione artistica è stata l’anguilla, animale simbolo di Anguillara. Molto apprezzato anche il monologo interpretato da Palmira De Angelis che ha ritratto un’Anguillara contemporanea in una sorta di passaggio generazionale.

Poco prima altri partecipanti hanno interpretato propri versi ispirati ad Anguillara intesa come musa ispiratrice e al lago. Tra le poesie lette Pescoso il lago scritta da Sergio Pierdomenico compianto ed istrionico socio dell’Associazione Sabate.

Nel corso dell’evento è stata ricordata anche la poesia “Congedo”) scritta da Primo Levi, in uno dei suoi soggorni estivi ad Anguillara nella casa della sorella Anna Maria, che dipinge in versi le atmosfere anguillarine:

“…non accetterò da voi pane né vino/Ma soltanto qualche ora di silenzio,/i racconti di Pietro il pescatore,/il profumo muschiato di questo lago,/l’odore antico dei sarmenti bruciati,/lo squittire pettegolo dei gabbiani,/l’oro gratis dei licheni sui coppi,/e un letto, per dormirci solo…”.

Molto bello il componimento di Dani Larsen (al secolo Daniele Limongelli) che ha poi voluto lasciare in dono alla collezione museale la propria raccolta di poesie “D’Istanze poetiche”.

Tra gli intervenuti anche Roberto Rondini organizzatore di molte iniziative dedicate alla poesia e alla lettura al Museo contadino e non solo e Carlo D’Orazi, studioso di storia locale, in particolare della Tuscia Viterbese.

La poesia continua ad avere il proprio appeal e paesaggi come quello anguillarino e quello del lago di Bracciano continuano a costiture fonte di ispirazione per chi ha sensibilità e per chi ha cuore di receperirle.

“E’ stata iniziativa molto riuscita e condivisa – ha commentato Graziarosa Villani, presidente dell’Associazione Culturale Sabate – che ha saputo raccontare il territorio in profondità, muovendo le corde di animi sensibili”.

In chiusura è stato offerto un aperitivo a base di poetanze locali.

Link alla performance di Chiara Pavoni

https://youtu.be/49kIDRFRmUQ

Link al libro di Dani Larsen

https://www.amazon.it/DIstanze-poetiche-Dani-Larsen/dp/B0GWTVRRLD

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