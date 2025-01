“Poesie” di Antonio Bux nella sede della Società Dante Alighieri di Roma

Giovedì 30 gennaio, alle ore 17:30 nella sede della Società Dante Alighieri di Roma presso la Galleria del Primaticcio (Palazzo Firenze), in Piazza di Firenze 27, prima presentazione del 2025 del volume “Poesie” (Marco Saya Edizioni) di Antonio Bux.

A dialogare con l’autore ci saranno Valerio Magrelli, Silvia Bre e Sonia Gentili.

Coordineranno l’evento il Presidente del Comitato Dante Alighieri di Roma, Michele Canonica, e la vicepresidentessa Maria Ida Gaeta.

Antonio Bux (Foggia, 1982) è autore ed editor.

Ha pubblicato, tra gli altri, Trilogia dello zero (Marco Saya, 2012), Naturario (Di Felice, 2016), Sasso, carta e forbici (Avagliano, 2018), La diga ombra (Nottetempo, 2020), Diario dell’intruso (Marco Saya, 2021), Gemello falso (Avagliano, 2022) e Mappe senza una terra (RPLibri, 2023), con i quali è risultato selezionato e finalista in vari premi, tra i quali il Viareggio, il Carducci, lo Strega Poesia, il Camaiore, il Città di Como, il Lorenzo Montano, il Notari e il Prestigiacomo (vincitore sezione under 40).

Ha inoltre pubblicato tre libri in spagnolo, due libri in dialetto foggiano e ha tradotto vari autori di lingua spagnola.

Dirige quattro collane di poesia e scrive sulle pagine culturali del quotidiano “La Repubblica” (edizione di Bari).

