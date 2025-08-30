Policlinico Tor Vergata: tempi d’attesa dimezzati e nuove prospettive di eccellenza

Un salto di qualità evidente, tangibile già dai numeri: questa è l’immagine che emerge dalla visita al Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata, condotta dal presidente del VI Municipio, Nicola Franco.

Un sopralluogo “non concordato”, nato dalla curiosità e dalla volontà di vedere con i propri occhi la realtà di uno degli ospedali più importanti della Capitale.

I dati raccontano una storia chiara: tra agosto 2024 e agosto 2025, il tempo medio di attesa è crollato da 3.008 a 1.220 minuti, ben al di sotto del limite massimo fissato dalla Regione Lazio.

Eppure, contemporaneamente, gli accessi sono aumentati: da 2.670 a 2.827, con i ricoveri passati da 611 a 710. Una media di 140 ingressi al giorno nell’ultima settimana, superiore alla media annuale di 126, dimostra che il PTV riesce a gestire efficacemente un carico crescente di pazienti.

Ma i numeri da soli non raccontano tutto: la vera svolta si vede nelle persone. Non ci sono più ambulanze in attesa, non ci sono pazienti stipati sui corridoi.

Ora le stanze e gli ambulatori accolgono ciascun paziente con tendine divisorie, rispettando privacy e dignità. Una trasformazione concreta che fa sentire gli utenti finalmente al centro del servizio.

Il cambiamento è frutto della nomina del nuovo commissario, Prof. Ferdinando Romano, subentrato a giugno dopo la rimozione dell’ex commissaria straordinaria Isabella Mastrontuono.

Sotto la sua guida, il Policlinico ha avviato un cambio di rotta immediato, correggendo i problemi strutturali e organizzativi che avevano portato a tempi di attesa record e disagi per pazienti e personale.

“Da ciò che ho visto e dai numeri alla mano – ha sottolineato Franco – posso dire che il Policlinico Tor Vergata, con il suo bacino di oltre un milione di utenti, tra cui i Castelli Romani, possa diventare a breve l’ospedale numero uno della Capitale. Finalmente il Pronto Soccorso funziona come dovrebbe: i pazienti non restano più abbandonati nei corridoi, ma vengono accolti con dignità”.

Il presidente del VI Municipio ha voluto anche sottolineare l’importanza della scelta politica: “Ringrazio il Prof. Romano per aver subito impostato un cambio di rotta. La nomina dimostra che la Giunta della Regione Lazio, guidata dal Presidente Francesco Rocca, ha deciso di investire concretamente sul Policlinico e sul nostro territorio”.

