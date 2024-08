Polizia Locale, interventi anti degrado lungo i fiumi Aniene e Tevere

Nella giornata di ieri, 21 agosto 2024 il Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto due vasti interventi di contrasto al degrado, rispettivamente lungo il fiume Aniene e Tevere.

Il primo ha avuto luogo sulla golena destra dell’Aniene per mettere in sicurezza un sito a rilevanza storico culturale, precisamente l’area della villa romana di Ripa Mammea. per mettere in sicurezza un sito a rilevanza storico culturale, precisamente

Un’attività che si è resa necessaria, in accordo con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, per scongiurare nuovi tentativi di occupazione abusiva. Al momento delle operazioni non è stato rinvenuto alcun individuo sul luogo.

Il secondo intervento ha riguardato il tratto di Lungotevere Testaccio compreso tra l’omonimo ponte e quello Ferroviario di San Paolo: qui gli agenti hanno effettuato una vasta operazione di ripristino del decoro, con rimozione di tende e giacigli, grazie anche alla collaborazione con AMA, che ha provveduto alla pulizia della zona.

Durante le attività, sono state identificate sette persone di nazionalità serbo-bosniaca, che hanno rifiutato l’assistenza offerta dalla Sala Operativa Sociale. , che hanno rifiutato l’assistenza offerta dalla Sala Operativa Sociale.

Gli operanti hanno inoltre proceduto al sequestro di un furgone, trovato privo di assicurazione e in condizioni fatiscenti. Nei confronti del proprietario, di 58 anni, sono state elevate sanzioni per un importo di oltre 2mila euro.

