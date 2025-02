Polizia Locale, proseguono le operazioni di ripristino del decoro: questa mattina intervento nel parco Almagià a Torpignattara

Proseguono le attività della Polizia Locale di Roma Capitale per ripristinare il decoro nelle aree soggette a fenomeni di degrado: questa mattina l’intervento, eseguito dai caschi bianchi del V Gruppo Prenestino, in collaborazione con Ama e Sala Operativa Sociale, ha riguardato il parco Roberto Almagià, a Torpignattara, oggetto di segnalazioni per accampamenti, disturbo alla pubblica quiete e danneggiamenti.

Al momento delle operazioni, che hanno portato alla pulizia dell’area con rimozione di giacigli, masserizie e rifiuti vari, non è stato trovato alcun individuo. L’azione di monitoraggio della zona proseguirà nei prossimi giorni.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.