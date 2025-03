Polo culturale Arco di Travertino, avviati lavori del PNRR

Avviati i lavori PNRR per il nuovo Polo Civico Culturale di Arco di Travertino.

Inaugurazione del cantiere, questa mattina, con il Sindaco Roberto Gualtieri, il presidente del Municipio VII Francesco Laddaga e gli assessori alla Cultura Massimiliano Smeriglio e al Personale al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo Giulio Bugarini.

Presenti anche il vice sindaco della Città metropolitana Pierluigi Sanna, la presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale Erica Battaglia, il consigliere di Roma Città Metropolitana Daniele Parrucci e i consiglieri di Roma Capitale Antonella Melito, Rocco Ferraro e Tiziana Biolghini.

Nel quadrante est della città nascerà una grande piazza coperta con biblioteca, auditorium, coworking, uno spazio ristoro, sale prove per la musica e la registrazione, e anche un’area espositiva che sarà la più grande di Roma al di fuori della città storica.

L’opera, finanziata con oltre 11,3 milioni del PNRR, ridarà vita alla grande struttura realizzata da Atac assieme ai parcheggi interrati, ma di fatto abbandonata da 15 anni.

“Per il municipio la riqualificazione di quest’area è diventata una priorità. – ha spiegato il Presidente del Municipio VII Francesco Laddaga – Un non luogo rimasto incompiuto per 15 anni al quale oggi diamo un’anima e una vocazione, affinché la piazza coperta diventi una cittadella della cultura“.

“Realizzare questo Polo è una scelta importante che riassume tanti concetti – ha spiegato il Sindaco Gualtieri: la cultura è un’infrastruttura fondamentale, un diritto, che richiede di investire anche in strutture permanenti, non solo in eventi, ma anche in poli culturali che siano diffusi su tutto il territorio, a partire dai quartieri e dai Municipi e non solo nel centro della città.

Tra l’altro questo è uno dei luoghi più accessibili di Roma, con la metropolitana, il capolinea degli autobus, dove vengono organizzati già tanti eventi che riescono ad accogliere e ad attrarre persone“.

L’ex struttura Atac, ha sottolineato ancora il Sindaco “rappresenta una potenzialità enorme; investire qui era per noi davvero prioritario. Questo Municipio e tutta la città avranno un polo straordinario dal punto di vista delle potenzialità e delle funzioni“.

Il progetto

Il progetto prevede:

BIBLIOTECA E SERVIZI ACCESSORI DIRETTI;

SPAZIO ESPOSITIVO;

SPAZIO AUDITORIUM MODULABILE;

SPAZIO BAMBINI CON FUNZIONE SEMI ESPOSITIVA E ACCESSO INDIPENDENTE;

SPAZI DI COWORKING ED INCONTRO; UNA SALA PROVE/MUSICA CON ANNESSA SALA REGISTRAZIONE;

SPAZIO RISTORO.

Al piano terra, si trovano:

• Ampio foyer d’ingresso di circa 154,60 mq con accesso indipendente direttamente sulla piazza coperta antistante;

• Un punto ristoro di circa 80,90 mq con accesso diretto dal foyer o indipendente direttamente sulla piazza coperta antistante;

• Una sala espositiva di circa 255,05 mq, anch’essa con ingressi indipendenti sulla piazza e direttamente collegata al foyer da un ampio corridoio distributivo

• Spazio semi espositivo dedicato ai bambini di circa 179,00 mq, che si affaccia sul lato opposto del fabbricato, dove è presente un accesso dedicato, ma che rappresenta un unico ambiente con la sala espositiva. Infatti, lo spazio è pensato come ambiente unico ma flessibile, grazie alla presenza di pannelli mobili che permettono la divisione dell’ambiente per lo svolgimento di più funzioni in contemporanea. Questo sarà anche l’accesso (ulteriori 47,35 mq) che dal retro dell’edificio consentirà l’ingresso ai disabili all’interno dell’edificio;

• Sala prove e musica dal vivo di circa 54,10 mq con ingresso sul connettivo principale e con accesso indipendente dal retro che all’occorrenza viene considerata come via di fuga; •

Auditorium di circa 227,70 mq con ingresso direttamente dal foyer e con doppio ingresso indipendente dal retro, i quali all’occorrenza vengono considerati come vie di fuga; • Servizi igienici per uomini, donne e disabili.

Al piano primo, si trovano:

• La zona eventi culturali, di circa 344,20 mq, ambiente fulcro dell’edificio, diviso in più aree, come la zona pc, la biblioteca e l’area dedicata all’infopoint con il suo annesso deposito. Questa area avrà l’affaccio completo verso l’area pubblica della piazza coperta;

• Direttamente dalla Biblioteca o dal filtro fumo adiacente al vano scala, è possibile accedere alla zona dedicata a bambini e giovani all’interno della quale sarà parte integrante uno spazio gaming, per un totale di circa 211,80 mq; • Area Coworking di circa 575,40 mq che affaccia su tre lati e con accesso/uscita indipendente direttamente dall’esterno tramite una scala dedicata. Questo ambiente avrà la possibilità di essere suddiviso all’occorrenza, tramite pannellature mobili, in ulteriori ambienti di diverse metrature;

• Servizi igienici per uomini, donne e disabili.

