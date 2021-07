Ponte ciclo-pedonale via Laurentina, iniziata manutenzione

Al via le prime lavorazioni sul ponte ciclopedonale di via Laurentina, dopo il crollo di una campata avvenuto a ottobre 2020 e causato da un incidente con un camion che ha urtato parte del ponte.

Gli interventi, coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici, prevedono la riqualificazione e riverniciatura della passerella pedonale in legno, la sistemazione dei parapetti sulle rampe e la bonifica della vegetazione.

Sono operazioni – precisa il Dipartimento – “propedeutiche all’installazione della campata mancante nel ponte, tuttora in fase di produzione da parte dell’impresa aggiudicataria dei lavori e che sarà installata nei prossimi mesi”.

“Iniziamo a lavorare sul ponte per prepararci all’installazione della campata mancante che avverrà nelle prossime settimane. Sono interventi per riqualificare tratti danneggiati della passerella pedonale e per potenziare la sicurezza di questo percorso, importante per i cittadini che si spostano a piedi e in bici”, spiega l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.