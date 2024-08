Ponte Mammolo: incendio e inquinamento. Ecco cosa non ha funzionato

Ci hanno raccontato che a Ponte Mammolo sono bruciati sterpi ed erbacce ma i dati ARPA sulla qualità dell’aria dicono qualcosa di molto diverso: il rogo ha rilasciato nell’aria diossine oltre 300 volte superiori ai limiti.

Questa mattina sulla vicenda si è svolta una seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto della Capitale, Lamberto Giannini, di cui fanno parte il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Gdf, il Gabinetto del sindaco, la Polizia Locale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e in questo caso allargato anche al Municipio IV e all’ente Roma Natura, perché le aree in questione ricadono nella riserva naturale dell’Aniene.

L’organismo istituzionale avrebbe preso in seria considerazione l’ipotesi di una pista criminale dietro questo rogo, che è partito da una particella di terreno confinante a quella (la 2110) da cui scaturì l’incendio di un anno fa esatto e ha finito per “coinvolgerla” facendo bruciare, subito dopo le sterpaglie, anche carcasse d’auto e altri rifiuti, causando così lo sprigionamento di alte quantità di diossina nell’atmosfera.

L’ordinanza del sindaco Gualtieri dell’agosto 2023 intimava alla Nik Immobiliare, proprietaria del terreno dove sorgeva la discarica, tra le altre cose, di procedere al recupero e smaltimento dei rifiuti entro 90 giorni, altrimenti sarebbe intervenuto d’ufficio e in danno il dipartimento capitolino Ciclo dei Rifiuti e Risanamento dell’Inquinamento.

COSA CHE NON È AVVENUTA! Ma dopo il rogo di domenica 28 luglio 2024 evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto rispetto a tutti gli interventi disposti dal primo cittadino.

Inoltre, sarebbe stato portato all’attenzione del tavolo sia il fatto che nessun guardiaparco regionale avrebbe mai segnalato la presenza ventennale di questa discarica (di fatto ma non autorizzata), sia l’esistenza di altre discariche abusive nei terreni, fin qui mai interessati da incendi, delle vicine case Ater di via Campotosto.

È troppo facile fare qualche considerazione in base a quel poco che viene comunicato da istituzioni in evidente difficoltà per una questione dove VERAMENTE NON HA FUNZIONATO NULLA.

È iniziato già lo SCARICABARILE ISTITUZIONALE! In questa storia, come tante altre che riguardano questo territorio, mancano completamente i controlli e i provvedimenti da parte di tutti gli enti territoriali.

Come sempre in questi casi, la colpa è sempre di qualcun altro CHE RESTERÀ PER SEMPRE IGNOTO e i cittadini continueranno a soffrire e ad ammalarsi grazie alla diossina presente nell’aria.

Ora è quasi scontato attendersi i prossimi roghi che scaturiranno dalle tante discariche presenti sul nostro territorio che vengono ignorate da chi dovrebbe tutelare la salute pubblica.

