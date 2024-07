Ponte Marconi, lavori di riqualificazione e sicurezza

È in corso l’intervento di riqualificazione di Ponte Marconi, l’infrastruttura che collega Portuense a Ostiense. In particolare, le lavorazioni riguardano i marciapiedi e i parapetti in travertino fortemente ammalorati e in parte fratturati.

I lavori seguono il primo intervento eseguito lo scorso anno sull’asfalto, in vista degli imminenti lavori su Ponte dell’Industria.

L’attuale lavoro ha un costo di circa 1 milione di euro di fondi capitolini, si concluderà a metà dicembre e prevede chiusure alternate delle corsie.

A partire dal 25 agosto inizieranno le lavorazioni sui marciapiedi ed è prevista la chiusura della corsia che fiancheggia il marciapiede in direzione Eur; a partire da metà ottobre sarà invece chiusa la corsia che fiancheggia il marciapiede in direzione centro.

In entrambi i casi, rimarranno completamente transitabili le restanti tre corsie.

“Ponte Marconi è stato realizzato negli anni ’50 ed è una pregevole infrastruttura che da tempo necessitava di un intervento di riqualificazione, anche per questo i nostri lavori sono sempre effettuati in accordo con la Soprintendenza – commenta l’assessora Segnalini -.

La tratta di strada rappresenta un’arteria di notevole importanza, essendo interessata da notevoli flussi veicolari. Siamo partiti con la sistemazione delle carreggiate e ora passiamo ai marciapiedi e ai parapetti”.

“I lavori proseguono – conclude Segnalini – anche nel resto della città, ad esempio abbiamo appena terminato i lavori giubilari su Ponte Matteotti e andremo avanti anche con le altre infrastrutture viarie”.

Dettaglio intervento Ponte Marconi:

In questa fase è in corso lo sfalcio della vegetazione infestante sotto al ponte e la ricostruzione di parte del calcestruzzo ammalorato.

Seguirà la sistemazione di tutta la pavimentazione in lastroni di travertino dei marciapiedi, recuperando quelli in buono stato di conservazione e la sostituzione delle lastre totalmente compromesse; la sostituzione dei giunti in corrispondenza dei marciapiedi in continuità con quelli stradali; il rifacimento dei parapetti in travertino, dei corrimano, dei colonnotti e del basamento.

Inoltre, sono previsti interventi puntuali di ricostruzione del calcestruzzo ammalorato e sulla parete esterna delle travi di riva. In questa fase, sono in corso le lavorazioni nella parte sottostante al ponte, in particolare riguardo alla sfalcio dal verde infestante e i primi interventi di riparazione del calcestruzzo.

Alla conclusione dei lavori, il Dipartimento LlPp provvederà anche alla riverniciatura del prospetto esterno.

