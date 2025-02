Ponte Ostia-Anzio, il cantiere pesa sulle strade di Pomezia: il Comune chiede fondi

Strade trafficate, deviazioni obbligate e disagi in vista per residenti e pendolari. La costruzione del nuovo ponte sulla strada provinciale Ostia-Anzio sta già mettendo a dura prova la viabilità dell’area di Campo Ascolano, e il Comune di Pomezia corre ai ripari: chiesti fondi straordinari alla Città Metropolitana di Roma Capitale per la manutenzione delle arterie più colpite dall’aumento del traffico.

La richiesta, indirizzata al Sindaco Roberto Gualtieri, al Vice Sindaco Pierluigi Sanna e alla consigliera delegata alla Viabilità, Manuela Chioccia, punta a ottenere un “adeguato contributo economico” per il rifacimento di Via Lago Maggiore, Via Po e Via Arno, arterie che stanno già subendo una pressione viaria eccezionale a causa delle deviazioni imposte dai lavori.

Strade al collasso: l’appello dell’amministrazione pometina

“La deviazione del traffico per i lavori al ponte sulla Ostia-Anzio sta causando un sovraccarico insostenibile sulle strade di Campo Ascolano, già provate da un’intensa viabilità quotidiana,” ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici di Pomezia, Giuseppino Francioni. “Per questo motivo abbiamo richiesto fondi straordinari a Città Metropolitana: servono interventi urgenti per evitare il collasso della viabilità locale.”

Il Comune spera in una risposta tempestiva, soprattutto in vista dell’estate, quando il flusso di turisti diretto a Torvajanica potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione. Riusciranno i fondi a sbloccare la manutenzione prima del boom estivo? L’amministrazione attende risposte, mentre i cittadini temono di dover affrontare mesi di disagi.

