Ponte Risorgimento: riapre il cantiere il 23 febbraio. Ecco come cambia la viabilità

Ripartono lunedì 23 febbraio 2026 i lavori di manutenzione straordinaria su Ponte Risorgimento, intervento strategico per la sicurezza e la funzionalità di uno dei principali collegamenti tra centro e quartieri nord di Roma.

Dopo la sospensione del cantiere a dicembre 2024, necessaria per garantire la piena transitabilità durante l’Anno Giubilare, il cantiere si concentrerà ora sul lato sinistro del ponte, secondo il senso di marcia verso valle.

Un cantiere in continuità

Nel corso dell’ultimo anno, i lavori non si sono mai fermati: all’interno della struttura sono stati eseguiti interventi sulle parti portanti senza interferire con la circolazione.

L’intervento complessivo, affidato al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, ha un valore di 2,8 milioni di euro del bilancio capitolino.

Questa fase riguarda in particolare lo spostamento della tubazione idrica di ACEA ATO2, con una durata prevista di circa un mese e organizzata su più turni.

Modifiche temporanee alla viabilità

Per garantire la sicurezza dei cantieri e dei cittadini, sono previste alcune variazioni alla circolazione nella zona di Piazza Monte Grappa e lungo l’asse Lungotevere Oberdan/Lungotevere delle Armi:

Il traffico sul Lungotevere Oberdan in direzione centro dovrà svoltare obbligatoriamente a destra in corrispondenza di Piazza Monte Grappa, percorrendo la semirotatoria per reimmettersi sul Lungotevere delle Armi;

Sul ponte, in prossimità del cantiere, è previsto un restringimento della carreggiata sul lato sinistro;

La svolta a sinistra da Ponte Risorgimento verso Lungotevere delle Armi sarà riorganizzata e il semaforo soppressa;

Nessuna modifica per chi proviene da Ponte Risorgimento;

Il transito pedonale sarà sempre garantito.

Segnaletica temporanea e nuovo sistema semaforico guideranno automobilisti e pedoni nei percorsi consigliati, minimizzando disagi.

Risultati già ottenuti

Le fasi precedenti dei lavori hanno già consentito importanti interventi di restauro: risanamento delle parti ammalorate della struttura, riqualificazione del marciapiede di monte, sistemazione delle superfici e riordino dei sottoservizi, inclusa la realizzazione della nuova polifera posacavi.

