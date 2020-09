Ponte sull’Aniene fondamentale per un sistema integrato di trasporto pubblico

“In un sistema integrato di trasporto pubblico sostenibile la bici ha un ruolo fondamentale. Ciò che stiamo cercando di realizzare nel III Municipio da due anni a questa parte è una estesa rete ciclabile, in cui il nuovo sia rannodato all’esistente in un’ottica di inter-modalità e scambio con metropolitane, treni ed autobus”. Così Giovanni Caudo, Presidente del Municipio Roma III in una nota.

“Ieri si è conclusa la Settimana Europea della Mobilità a Emissioni zero e ci sembra importante fornire un quadro aggiornato delle iniziative portate avanti in questo ambito da soggetti diversi (Municipio III, Roma Capitale, Regione Lazio) e che come Municipio stiamo cercando di coordinare e mettere a sistema nel tentativo di modificare le abitudini degli utenti ma anche l’assetto del quadrante di una delle città più congestionate e malate di traffico d’Europa” specifica Stefano Sampaolo, Assessore all’urbanistica del III Municipio.

“La Ciclovia delle Valli – spiega Sampaolo – il progetto del Municipio risultato unico vincitore romano nell’ambito del bando regionale 2019, dal Parco Nomentano raggiungerà Viale Tirreno e si collegherà, attraverso Via Conca d’Oro prima e Via Val d’Ala dopo, all’incrocio tra Prati Fiscali e Via Salaria (Poligrafico). È in fase di chiusura la progettazione esecutiva e la gara dovrebbe essere fatta entro l’anno. La pista ciclabile n.13 del Pon Metro, che collegherà il Parco delle Sabine con la metro B1 a Jonio attraverso Via Monte Cervialto e Via Scarpanto, è già in fase di gara d’appalto. La pista ciclabile n.14 del Pon Metro, è in attesa dell’imminente indizione della gara d’appalto e collegherà, attraverso Viale Tirreno, Piazzale Jonio con il Ponte Tazio e quindi con la pista Aniene oggetto, proprio in questi giorni, di lavori di riqualificazione e di rifacimento da parte del Dipartimento Simu. Nelle prossime settimane, poi, dovrebbe essere posta in essere la Bike lane transitoria (quindi senza infrastrutture di protezione) che collegherà Piazza Primoli a Piazzale Jonio, uno dei nuovi percorsi ciclabili fast pensati da Roma Capitale per la mobilità post-Covid (progetto sviluppato dall’Amministazione comunale senza coinvolgimento del Municipio). Più incerti i tempi del Ponte Ciclopedonale sull’Aniene che metterà in comunicazione la pista di Sacco Pastore con Conca D’Oro e quindi con la metro B1 per il quale il progetto definitivo è concluso ed approvato ma si attende, da quasi un anno ormai, che RomaCapitale proceda alla gara d’appalto” conclude l’Assessore.