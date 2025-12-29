Porti del Lazio, in arrivo 3,3 milioni per il rilancio: dai comuni costieri ai laghi, ecco la mappa dei fondi

Non solo mare, ma una rete diffusa di infrastrutture che corre lungo le coste e si specchia nelle acque interne della regione.

Il sistema portuale del Lazio si prepara a cambiare volto grazie allo sblocco dei contributi regionali destinati a opere di ristrutturazione, adeguamento e completamento.

La graduatoria dell’avviso pubblico è ufficiale: sul piatto ci sono 3 milioni e 350 mila euro pronti a trasformarsi in cantieri per l’innovazione.

La mappa dei beneficiari: un asse tra mare e laghi

La vera novità di questo stanziamento risiede nell’eterogeneità dei comuni ammessi al finanziamento. Il piano non premia solo le località balneari, ma riconosce la dignità e il potenziale economico dei porti lacustri e fluviali.

Ecco gli otto comuni che riceveranno i fondi:

Sul litorale: Anzio, San Felice Circeo, Sperlonga e Minturno.

Sui laghi: Marta e Bolsena (Viterbo), Castel di Tora e Petrella Salto (Rieti).

Una rivoluzione tecnologica e strutturale

Le risorse non serviranno solo a “riparare”, ma a innovare. Gli interventi spaziano dall’ammodernamento degli immobili portuali al rinnovo degli impianti, fino al miglioramento qualitativo dei servizi per i diportisti e gli operatori.

«Attraverso queste risorse i Comuni avranno la possibilità di puntare sull’innovazione tecnologica e sul miglioramento dei servizi», ha dichiarato Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Politiche del Mare.

L’obiettivo è rendere gli scali laziali strutture moderne, efficienti e competitive, capaci di attrarre flussi turistici e sostenere l’economia locale.

Una nuova visione per il Lazio

Il coinvolgimento di comuni dell’entroterra come quelli del Reatino o del Viterbese è il frutto di una recente innovazione normativa (la modifica alla legge regionale n. 72/1984).

Questa riforma permette oggi di guardare alla portualità regionale con una visione unitaria, superando la distinzione tra mare e acque interne.

«Questa partecipazione conferma la rilevanza della nostra strategia complessiva», ha concluso Ciacciarelli. «Vogliamo valorizzare tutta la portualità laziale, rendendola un sistema organico e al passo con i tempi».

