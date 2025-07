Porto Fluviale, il cantiere corre verso il futuro: 54 alloggi popolari, mercato a km zero e una nuova piazza per Ostiense

Il volto di Ostiense continua a cambiare. Tra le grandi trasformazioni in atto nella Capitale, quella degli ex magazzini militari di via del Porto Fluviale rappresenta uno dei simboli della nuova Roma post-pandemica, capace di unire rigenerazione urbana, sostenibilità e inclusione sociale.

Un progetto ambizioso, finanziato con i fondi del Pnrr, che oggi ha ricevuto la visita della delegazione europea guidata da Céline Gauer, responsabile della task force Ue per le riforme e gli investimenti.

A guidare il sopralluogo sul cantiere c’erano il sindaco Roberto Gualtieri, il ministro Tommaso Foti, l’assessora Ornella Segnalini e altre autorità.

I lavori sono iniziati nel 2024 e, ad oggi, il 45% del progetto è già stato completato. L’obiettivo è chiaro: restituire alla città uno spazio sottratto al degrado e restituirlo alla comunità sotto una nuova veste.

Un modello di rigenerazione urbana partecipata

Un tempo occupato abusivamente, lo stabile era stato sgomberato pacificamente, con le famiglie ricollocate in alloggi pubblici. Ora, lo scheletro dell’ex edificio militare sta lasciando spazio a un nuovo ecosistema urbano: 54 alloggi popolari, botteghe artigiane, un mercato rionale a chilometro zero, uno sportello antiviolenza e una grande piazza aperta al quartiere.

Il tutto sotto un tetto di pannelli fotovoltaici, a testimonianza dell’impegno anche sul fronte dell’efficienza energetica. In totale, si parla di 4.800 mq di residenze sociali e 2.500 mq di spazi pubblici e collettivi. La vera forza del progetto? Il coinvolgimento diretto dei cittadini: una coprogettazione partecipata che ha fatto scuola a livello nazionale.

“Questo è un progetto molto bello – ha dichiarato Gualtieri – perché unisce edilizia pubblica, tutela sociale, riqualificazione urbana ed energia green. Roma sta rispettando i cronoprogrammi del Pnrr, una grande sfida che stiamo affrontando tutti insieme”.

Anche l’assessora Segnalini ha sottolineato il valore simbolico della visita europea:

“È un riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti. Porto Fluviale è uno dei migliori esempi del buon utilizzo dei fondi europei”.

Dall’Ostiense all’Eur, l’onda lunga del Pnrr

Dopo il sopralluogo a Porto Fluviale, la delegazione si è spostata all’Eur Water Center di Vigna Murata, dove un altro cantiere – anch’esso finanziato con fondi Pnrr – è già in pieno svolgimento.

Qui Acea sta installando oltre 100 metri di nuove tubature e quattro valvole ad alta efficienza, in una struttura che serve più di 4.000 residenti, con una capacità di erogazione di 3.900 litri al secondo e un accumulo totale di 35mila metri cubi, pari a 14 piscine olimpioniche.

