Posizionati i primi 60 Cestò nel Municipio XV

Sono arrivati oggi nel Municipio XV i primi 60 CeStò, i nuovi cestini di Ama per la raccolta dei “rifiuti da passeggio”, che fanno parte dei 18mila nuovi raccoglitori dell’immondizia lanciati lo scorso giugno e ideati sulla base di un modello unico per tutta la città.

Con una distribuzione partita dalle vie commerciali di Ponte Milvio, Vigna Stelluti e Fleming, nell’arco di pochi mesi i nuovi cestini saranno posizionati in tutti i quartieri del municipio, per un totale di oltre mille, tre volte il numero di quelli attuali.

A questi si aggiungeranno poi i primi 20 nuovi cestoni smart, i cestini “intelligenti” per il decoro di aree sensibili e di strade a maggior flusso pedonale, dotati di sensori interni per segnalare il superamento dell’80 per cento della capienza ed essere svuotati in tempi più rapidi.

Lo rende noto l’assessorato alle Politiche Ambientali del Municipio XV.

