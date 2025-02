Poste Italiane: utile record nel 2024, cresce il dividendo per gli azionisti

Poste Italiane chiude il 2024 con risultati straordinari, segnando un utile netto di 2,01 miliardi di euro, il più alto nella sua storia, raggiunto con ben due anni di anticipo rispetto agli obiettivi del Piano strategico 2024-2028.

La notizia arriva direttamente dal gruppo, che in una nota ufficiale sottolinea anche l’ottima performance dei ricavi, saliti a 12,6 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente.

Un altro passo significativo per la compagnia è il potenziamento della politica dei dividendi, con un pay-out ratio che salirà al 70% durante il periodo del piano, traducendosi in un totale di oltre 7,5 miliardi di euro di dividendi distribuiti tra il 2024 e il 2028. L’obiettivo iniziale era di 6,5 miliardi, segnando quindi un incremento sostanziale.

Il Dividendo per azione per l’esercizio 2024 sarà pari a 1,08 euro, in crescita del 35% rispetto all’anno scorso, con una distribuzione complessiva di 1,4 miliardi di euro. Il saldo sarà distribuito nel mese di giugno 2025.

L’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha dichiarato: “Questi risultati sono il frutto di un impegno costante verso la crescita e la sostenibilità. Il nostro obiettivo è continuare a creare valore per gli azionisti e per il Paese“.

