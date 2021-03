Potatura alberatura e degrado nell’area di San Barnaba

Dopo una corrispondenza con l’assessore municipale al verde, ing. Stefano Cicerani, il 23 e il 26 marzo 2021 sono stati potati gli alberi in via Augusto Dulceri.

Non sappiamo se le nostre richieste sono state accolte dalle autorità municipali, inoltre non vogliamo farci prendere da facili entusiasmi, ma certamente è un fatto positivo l’avvenuta potatura delle alberature.

Sono anni che la nostra porzione di territorio, intorno alla parrocchia di San Barnaba, non è al centro di un’opera di riqualificazione urbana degna di un paese civile.

Questa porzione di territorio, che ha più di sessanta anni, mostra un degrado visibile a tutti.

Solo per citarne alcuni punti critici:

Strade che si allagano, ogni qual volta che piove;

Marciapiedi fatiscenti che ormai si confondono con la sede stradale;

Parcheggio selvaggio, che potrebbe essere risolto con la definizione di penisole agli angoli delle strade, come è già presente in monti incroci del ns. municipio;

Totale mancanza di un utilizzo dello stazione, al fine di definire nuove aree parcheggio per auto;

La storia infinita di via Alò Giovannoli, sono anni che tutti hanno soluzioni ma non si risolve niente, e il degrado aumenta;

Speriamo che almeno la potatura delle alberature prosegua anche nelle altre strade. Come cittadini saremo sempre attenti al miglioramento del nostro quartiere chiedendo alla Autorità di non abbandonarci.

Arturo PALLINI e alcuni abitanti