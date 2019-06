 “Potenziare trasporto pubblico per Tenuta della Mistica”

“Il parco di via della Tenuta della Mistica, fortemente voluto dall’Associazione Italiana Cantanti che ha contribuito alla sua realizzazione con lo scopo di creare una struttura ludico – relazionale oltre che inclusiva, ancora oggi non è ben collegato nonostante il nostro impegno volto a garantire ai cittadini il potenziamento del trasporto pubblico in condizioni di sicurezza. La corrispondenza intercorsa oltre due anni fa tra l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e la Polizia Locale prevedeva l’istituzione di una coppia di impianti di fermata in via Prenestina Bis all’altezza della Tenuta della Mistica con un attraversamento pedonale semaforico per garantire la sicurezza ai pedoni ma dopo tali atti, compreso le risoluzioni del Consiglio municipale, nulla si è concretizzato.

“Per cercare di smuovere l’indolente Assessore ai trasporti Linda Meleo, che invece di risolvere i reali problemi di trasporto e sicurezza, pensa a realizzare pedonalizzazioni e piste ciclabili dove non si possono fare, abbiamo presentato una specifica interrogazione al fine di far garantire i collegamenti del trasporto pubblico di via della Tenuta della Mistica con le periferie circostanti e consentire la piena riuscita degli obiettivi che si sono preposti l’associazione Italiana Cantanti e l’associazione Volontari Capitani Ultimo Onlus”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo rispettivamente coordinatore del partito e consigliere in V municipio.