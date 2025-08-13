Pranzo di Ferragosto con Gualtieri e Funari

Per il quarto anno consecutivo Roma Capitale organizza il Pranzo di Ferragosto dedicato a chi trascorre le festività estive in città.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla salute in collaborazione con i Municipi, prevede la distribuzione di 3.100 pasti gratuiti presso le Csaq – Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere – oltre che in parrocchie e associazioni del territorio.

Il Sindaco, Roberto Gualtieri, e l’assessora alle Politiche Sociali e alla salute, Barbara Funari, parteciperanno all’evento, che rappresenta un’occasione di socialità e vicinanza per le persone anziane e più fragili.

“Il pranzo di Ferragosto – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – è diventato un’importante tradizione per la città e ogni anno riusciamo ad aumentare il numero dei pasti disponibili, con tante richieste di partecipazione da parte di chi desidera passare una giornata in compagnia per combattere la solitudine, ma anche per creare le basi per nuove e più durature amicizie. È un’occasione preziosa per stare insieme in allegria, soprattutto per chi ha poche occasioni di socialità come le persone anziane e più fragili che verranno coinvolte in una festa che unisce le persone, rafforza i legami e il senso di comunità”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.