Pratone di Torre Spaccata, cittadini in piazza: “Basta incendi, Basta cemento”

Fumogeni neri sotto i palazzi eleganti di via di Castelfidardo. Il Pratone di Torre Spaccata, simbolo della resistenza verde della periferia est romana, ha marciato idealmente nel cuore istituzionale della Capitale per dire: “non ci stiamo più”.

E stavolta il messaggio è arrivato dritto alle porte della Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria di quei sessanta ettari di verde minacciati da fiamme, incuria e speculazione.

Il 3 luglio, sotto un sole cocente, cittadini e attivisti dei comitati Pratone Torre Spaccata, Cinecittà Bene Comune e PAC Libero si sono dati appuntamento per un flash mob tanto simbolico quanto necessario. Con striscioni e slogan, hanno chiesto una doppia garanzia: protezione dal fuoco e stop al cemento.

“Volevamo portare un po’ di quel fumo che respiriamo noi, tra i palazzoni della periferia, anche qui, tra questi edifici ovattati del centro”, hanno spiegato gli attivisti, dopo aver acceso fumogeni scuri in segno di protesta.

Il Pratone e il fuoco

Il 25 giugno scorso, l’ennesimo incendio ha devastato l’area verde incastonata tra via Rugantino e via Bruno Pelizzi. Non era la prima volta: nell’agosto 2024 un altro rogo aveva messo in pericolo cittadini e soccorritori. Le finestre sono rimaste chiuse, l’aria era irrespirabile. E mentre il fuoco divampa, cresce la frustrazione di chi chiede da anni una cosa semplice: un parco vero, protetto, riconosciuto.

Proprio per questo i cittadini si sono presentati sotto la sede di CDP, che ha accolto una delegazione per un confronto. L’ente ha illustrato le azioni in corso per ridurre il rischio incendi. Ma i residenti sono andati oltre: hanno rilanciato il loro sogno, una grande area verde vincolata e sottratta a qualsiasi appetito edilizio.

Archeologia, vincoli e sogni di parco

C’è un altro tesoro, sotto il Pratone: cinque ville romane, recentemente riconosciute dal Ministero della Cultura. Un patrimonio simile a quello che ha dato vita, poco distante, al Parco Archeologico di Centocelle. Per questo, il consigliere capitolino Alessandro Luparelli (Sinistra Civica Ecologista), presente al presidio, ha lanciato la proposta:

“Chiediamo alla Regione di aggiornare il vincolo paesaggistico Ad Duas Lauros, includendo anche il Pratone. È l’unico modo per tutelare l’area e fermare definitivamente la cementificazione”.

Un vincolo che non è solo formale: significherebbe rivedere il piano regolatore, bloccare le volumetrie previste e, se necessario, procedere a espropri delle aree a oggi in mano a CDP. Un’operazione che, al momento, la giunta Gualtieri definisce irrealistica.

Eppure, in periferia, il sogno resiste. I cittadini di Torre Spaccata hanno già promosso una delibera di iniziativa popolare e continuano a tenere alta l’attenzione. Anche se dal Municipio VII finora sono arrivate poche sponde e dal Campidoglio ancor meno risposte.

