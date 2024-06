Precarietà nel Lazio: oltre un terzo dei contratti durano un solo giorno

Un quadro preoccupante emerge dall’analisi della CGIL sul mercato del lavoro del Lazio. I dati evidenziano un’incidenza allarmante di contratti di breve durata, con oltre un terzo (39,3%) dei contratti attivati nel 2023 nella regione che sono durati un solo giorno.

Si tratta di una situazione che si aggrava nel tempo, con un aumento di 2,8 punti percentuali negli ultimi tre anni. Confrontando il dato regionale con quello nazionale, la precarietà nel Lazio risulta ancora più evidente: la media italiana di contratti di un giorno si attesta infatti al 13,7%.

Se si considerano anche i contratti fino a 30 giorni, la percentuale di rapporti di lavoro precari nel Lazio supera il 60%, una cifra ben al di sopra della media nazionale.

“Questo dato è il segno tangibile che nel Lazio la nuova occupazione è sempre più trainata dalla precarietà,” denuncia la CGIL. “Le cause sono da ricercarsi sia in leggi sbagliate – contro cui il sindacato si sta mobilitando con quattro distinti referendum – sia nell’immobilismo delle istituzioni e di troppe aziende che privilegiano i profitti al posto del lavoro dignitoso.”

Nonostante il saldo positivo tra nuovi e cessati rapporti di lavoro nel Lazio (con un aumento del 113% nel 2023 rispetto al 2022), la precarietà contrattuale rappresenta un ostacolo significativo alla crescita e allo sviluppo sostenibile della regione.

“Alla Regione Lazio e al Comune di Roma – dove si concentra la maggior parte dei lavoratori – chiediamo scelte coraggiose per invertire la rotta,” conclude la CGIL. “È necessario uscire dalla stagnazione e da un modello di sviluppo che non funziona, anche in vista del Giubileo che può rappresentare un’occasione importante per risanare il tessuto produttivo e creare occupazione di qualità.”

L’analisi della CGIL sollecita un’attenta riflessione sulla necessità di interventi concreti per contrastare la precarietà nel Lazio.

Tra le priorità, riforme legislative, un più efficace controllo sul rispetto delle normative lavoristiche e misure volte a promuovere modelli di lavoro sostenibili e di qualità.

