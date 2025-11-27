Categorie: Cultura e Spettacoli Eventi Libri e letteratura
Premiazione Premio Nazionale “Stanza della Cultura” per racconto breve

Sabato 6 dicembre 2025 ore 16 presso il Centro culturale in via Roberto Lepetit 86

Redazione - 27 Novembre 2025

Presso il Centro culturale Lepetit in via Roberto Lepetit 86 a Roma Tor Tre Teste sabato 6 dicembre 2025 dalle ore 16,00 si terrà la cerimonia di premiazione,

Oltre ai vincitori saranno presenti i membri della Giuria: Francesco Sirleto, scrittore, presidente; Maurizio Rossi – poeta, critico letterario; Vincenzo Luciani, editore; Stefano Federico, associazione Pilloleart, Giorgio Grillo e Maria Mimmo, Centro Culturale Lepetit, don Domenico Vitulli, parroco San Tommaso d’Aquino.

I partecipanti riceveranno copia dell’Antologia della 1ª Edizione

 

