Premiazione Premio Nazionale “Stanza della Cultura” per racconto breve

Presso il Centro culturale Lepetit in via Roberto Lepetit 86 a Roma Tor Tre Teste sabato 6 dicembre 2025 dalle ore 16,00 si terrà la cerimonia di premiazione,

Oltre ai vincitori saranno presenti i membri della Giuria: Francesco Sirleto, scrittore, presidente; Maurizio Rossi – poeta, critico letterario; Vincenzo Luciani, editore; Stefano Federico, associazione Pilloleart, Giorgio Grillo e Maria Mimmo, Centro Culturale Lepetit, don Domenico Vitulli, parroco San Tommaso d’Aquino.

I partecipanti riceveranno copia dell’Antologia della 1ª Edizione

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.