Premio Nazionale “Stanza della Cultura” per racconto breve: i vincitori

La Giuria del Premio Nazionale “Stanza della Cultura” (I edizione 2025) per un racconto breve, dopo un attento esame dei numerosi racconti ha decretato i vincitori delle tre sezioni in cui era suddiviso.

Vincitrice Martina Costa, Lipari, Isole Eolie (ME) con il racconto “Verbo amare, prima declinazione”

II Letizia Cicchinelli, Roma, con il racconto “La tartaruga dal guscio rosso”

III Beatrice Ricci, Roma, con il racconto “Lettera a Calypso

IV Niccolò Marcelli, Roma, con il racconto “Descrivi un luogo della tua infanzia utilizzando i cinque sensi”

Vincitore Emiliano Bombelli, Roma, con il racconto “Una serata ordinaria”

II Ornella Fedorowsky, Ciudad Mar del Plata – Buenos Aires-Argentina, con il racconto “Il peso invisibile”

III Luca Fazi, Gualdo Tadino (Perugia), con il racconto “Quello mai nato”

IV Silvia Vianello, Ardea (RM) con il racconto “La notte delle farfalle”

V Monica Ray Santamaria, Roma, con il racconto “Swipe fatale”

Vincitore Tiziano Maria Malfatto, Paderno Dugnano (Milano) con il racconto “Lei”

II Marco De Cesaris, Roma, con il racconto “Il dubbio”

III Maria Lenti, Urbino, con il racconto “Sabrina e tutti gli altri”

IV Alga Fratini, Sambuci (RM), con il racconto “Cesare perduto nella nebbia”

V Nicola Sguera, Benevento, con il racconto “La morte di Socrate”

La cerimonia di premiazione avverrà sabato 6 dicembre 2025 dalle ore 16,30, presso il Centro culturale Lepetit in via Roberto Lepetit 86 alla presenza dei membri della Giuria: Francesco Sirleto, scrittore, presidente; Maurizio Rossi – poeta, critico letterario; Vincenzo Luciani, editore; Stefano Federico, associazione Pilloleart, Giorgio Grillo e Maria Mimmo, Centro Culturale Lepetit, don Domenico Vitulli, parroco San Tommaso d’Aquino.

