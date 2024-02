Oggi 15 febbraio 2024 è stata presentata la 31ª edizione di Volley Scuola: la forza dello sport sostenibile

Tante autorità al fianco del presidente Andrea Burlandi al Palazzetto dello Sport di Roma. Presente il CT della nazionale maschile Ferdinando De Giorgi

L’emozione del primo giorno, una festa che si rinnova da 31 anni per studenti, insegnanti, e addetti ai lavori, e che quest’anno ha avuto un sapore davvero speciale. Presentata nella rinnovata casa della pallavolo e dello sport romano, il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, l’edizione 2024 di Volley Scuola, lo storico torneo riservato agli istituti del Lazio, organizzato dalla Fipav Lazio, che dal 1994 manda in campo ogni anno migliaia di ragazzi e ragazze e ragazze che vivranno sul rettangolo di gioco momenti indelebili, che resteranno un patrimonio nel loro bagaglio personale.

Sarà un’edizione particolarmente partecipata, quella che prenderà il via il prossimo 20 febbraio. 215 squadre iscritte, un numero che ha sfiorato il record assoluto, che impegnerà giovani atleti ed organizzatori in oltre 1000 partite, prima delle, finali previste per il mese di maggio, che si disputeranno proprio nello scenario del Palazzetto dello Sport, recuperando uno spazio che per tradizione è sempre stato teatro dell’epilogo della manifestazione. Volley Scuola anche quest’anno uscirà sarà sport ed inclusione con il Sitting Volley Scuola per includere in un unico contesto virtuoso normodotati e studenti con disabilità, ed uscirà dalle palestre per offrire agli studenti appassionati della pallavolo sulla spiaggia, con Beach Volley Scuola, la possibilità di cimentarsi nella disciplina.

Da Volley Scuola sono passati in tanti, tra loro molti sono diventati campioni e campionesse, ma anche migliaia di giovani che, pur non proseguendo la propria carriera sportiva, ancora oggi con lo ricordano con affetto. Perché Volley Scuola è amicizia, condivisione, fair play, senso di appartenenza ai colori del proprio istituto e competizione sana nel rispetto delle regole. La formula, di successo, prevede le categorie Junior (massimo 2 atleti tesserati in società di pallavolo per ciascun team) e Open (nessun limite), maschili e femminili. Le gare inizieranno il 20 febbraio per concludersi con le finali dell’ultima settimana di maggio al Palazzetto dello Sport di Roma.

Ad affiancare la parte sportiva ci sarà quella incentrata sui seminari, novità nata nel 2020 (da remoto) con le limitazioni alla pratica sportiva imposte dal COVID. Visto il grande appeal esercitato su un numero crescente di studenti, grazie all’azione dei docenti e dei Dirigenti Scolastici questa storia di successo non si è più arrestata; da allora la FIPAV Lazio ha portato avanti decine di seminari, coordinati da Alessandro Fidotti, mettendo al centro della propria azione educativa valori come la salvaguardia dell’acqua, il rispetto delle risorse della terra, la carta olimpica. Nel 2024, come fa capire lo slogan “la forza dello Sport Sostenibile”, essi sono ispirati all’ambiente, con l’aggiunta dei Valori dello Sport e la Sicurezza Stradale. Esaltando la dimensione culturale del torneo, Volley Scuola ha continuato a rappresentare un saldo punto di riferimento per l’universo scolastico in ogni sua declinazione.

In occasione della conferenza stampa di oggi oltre 800 alunni delle scuole romane hanno riempito gli spalti dell’impianto romano, accompagnando con grande entusiasmo i numerosi e qualificati ospiti che hanno aderito con grande entusiasmo all’invito del presidente Andrea Burlandi e del consiglio del CR a portare la loro testimonianza e vicinanza a Volley Scuola.

A fare da qualificata intrattenitrice Simona Rolandi, conduttrice della Domenica Sportiva da sempre vicina al mondo della pallavolo. Dopo i saluti del presidente Andrea Burlandi sono intervenuti i rappresentanti di Roma Capitale, l’Assessore allo sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato, il quale si è adoperato sin dal primo giorno del suo mandato per la riapertura del Palazzetto di Viale Tiziano, al quale ha fatto seguito Sveltana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina. E’ stata poi la volta della Fipav nazionale, nella persona del presidente Giuseppe Manfredi. L’ospite più atteso della giornata, a lungo applaudito dagli studenti presenti, è stato il CT della Nazionale Campione del Mondo Ferdinando De Giorgi che ha firmato autografi e dediche su suo libro “Egoisti di Squadra” ed ha scambiato, con la solita simpatia, battute con in giovani presenti.

La parola è passata poi a Luciano Cecchi, vice presidente della Federazione Italiana Pallavolo, ma soprattutto ideatore di Volley Scuola, un’intuizione straordinaria che ha rappresentato per anni un unicum sul territorio nazionale e un modello per tanti comitati in Italia. Proscenio per Alessandro Fidotti, ideatore ed organizzatore dei seminari di Volley Scuola che ha consegnato un riconoscimento speciale a due scuole che in questi decenni si sono maggiormente distinte per la parte Sportiva, l’IIS Silvestri (ex Malpighi) con il suo numero record di affermazioni, e per quella culturale, il LS Ettore Maiorana. E’ intervenuto, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Regionale Antonino Mancuso, da sempre grande sostenitore di Volley Scuola.

Simona Rolandi ha tenuto infine a far intervenire in rappresentanza della Aeroitalia Smi Roma, che quest’anno sta ottenendo straordinari risultati nel campionato di A1 Femminile, il presidente Pietro Mele, il tecnico Giuseppe Cuccarini, e le giocatrici Michela Ciarrocchi, Giulia Melli e Martina Ferrara, tutte protagoniste in gioventù di Volley Scuola.

Una grande festa per tutti i presenti ed ora la parola al campo…

