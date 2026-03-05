Municipio V: alcune osservazioni sul nuovo progetto Ama

Il 3 marzo 2026,alla Casa della Cultura in via Casilina, il dott. Filippi, direttore generale di Ama SpA, ha presentato il nuovo progetto dell’Azienda per migliorare la qualità dei Servizi e avere territori più puliti e decorosi.

A parte le domande di qualche cittadino, per il resto è stato il solito monologo di amministratori che vogliono vendere la loro ricetta senza un confronto reale con la cittadinanza, e con chi, girando l’Italia e l’Europa ha potuto toccare con mano ben altri servizi erogati per mantenere città pulite e decorose e con un livello di manutenzione del verde che specialmente a Roma si perde nella notte dei tempi. Cioè da quando la città di Roma aveva un Servizio Giardini e una scuola Giardinieri invidiata e imitata da molte capitali Europee.

Nella sostanza Ama propone che a regolare e incrementare i servizi di pulizia saranno le segnalazioni dei cittadini e i controlli degli addetti (già esistenti nelle Zone Ama, che però nessuno ha mai visto in giro).

L’Azienda interverrà e nel caso incrementerà i servizi – magari con più personale o aumentando le frequenze nei passaggi – sia che per si tratti della rimozione di ingombranti abbandonati da delinquenti in strada, sia che serva il semplice spazzamento o l’eliminazione delle erbe infestanti dai marciapiedi.

Una proposta irricevibile come sono irricevibili il numero dei passaggi di pulizia stradale riservato e pensato per le strade delle periferie romane.

Tra le slide mostrate e le strade nominate non sono state citade strade del nostro municipio, ma da quel che abbiamo capito, ci sono strade che saranno spazzate e forse lavate UNA VOLTA al mese e tante che, come i cittadini ben sanno, non lo saranno mai.

La chiudo qui e con l’invito ripetuto ai cittadini, all’unisono dal Sindaco Gualtieri, dal direttore generale di Ama SpA Filippi, dall’assessore Alfonsi e dai nostri amministratori locali Caliste e Annucci e cioè: segnalate, segnalate e segnalate.

