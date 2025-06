Presentato il programma di Letterature Festival 2025

È stato presentato oggi, in Campidoglio, il programma della 24^ edizione di “Letterature Festival Internazionale di Roma”, storica manifestazione romana che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni.

Gli appuntamenti, dall’8 al 16 luglio alle 21, si svolgeranno nella maestosa cornice dello Stadio Palatino, all’interno del Parco archeologico del Colosseo, con un calendario articolato in sei serate: 8, 9, 11, 13, 15 e 16 luglio, cui si aggiungerà una tappa finale il 19 luglio all’Idroscalo di Ostia in piazza dei Piroscafi, in collaborazione con il Puntasacra Film Fest.

Il titolo scelto per questa edizione, curata da Simona Cives, è RITORNI, tra i più antichi e profondi temi della letteratura, metafora della vita stessa.

L’Odissea di Omero ne è il modello archetipico: dove il lungo peregrinare di Ulisse non è solo un ritorno fisico a Itaca, ma un percorso di trasformazione interiore, un viaggio che lo cambia, lo svela a sé stesso e lo prepara a riappropriarsi della sua identità.

Ritorni è un tema che si può leggere anche in chiave attuale, attraverso il prisma della migrazione e dell’esilio, dove molti cittadini del mondo cercano di tornare alle proprie radici nei luoghi lontani dalle terre d’origine, e inoltre nella chiave più fosca dei ritorni ai nazionalismi che in questi tempi minacciano le relazioni tra i popoli, la crescita dell’Europa, il nostro sistema democratico.

I testi delle scrittrici e degli scrittori ospiti esploreranno liberamente il tema raccogliendo l’invito ad aiutarci, attraverso la letteratura, a decifrare con maggiori strumenti il nostro tempo.

“Nell’edizione di quest’anno – ha detto l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio – Letterature Festival è diventato ancora più grande e diffuso. Il programma di grandissimo valore culturale conta alcune tra le presenze più importanti del panorama letterario mondiale. Sarà arricchito, inoltre, dalla partecipazione di straordinarie attrici e attori come Isabella Ragonese e Michele Riondino.

Dedicherà una serata alla celebrazione dei 100 anni del maestro Camilleri senza trascurare l’importanza della memoria, con la serata dell’11 luglio che ricorderà il genocidio di Srebrenica.

Con le Anteprime, iniziate a marzo, abbiamo fatto il primo passo per portare la grande letteratura il più vicino possibile alle persone, organizzando incontri nei quartieri più lontani dal centro.

Ora è il momento delle tradizionali sere nel meraviglioso Stadio Palatino, che sarà ancora più facilmente raggiungibile dagli abitanti di Roma grazie al bus della cultura”.

“Anche quest’anno – ha detto dal canto suo Alfonsina Russo, Direttore del Parco archeologico del Colosseo – Letterature ritorna al Parco archeologico del Colosseo e il titolo scelto per questa edizione ci invita a esplorare i vari modi in cui il ritorno – che sia di persone, idee, storie o culture – influenza la nostra vita e la nostra società.

Lo Stadio Palatino continua, dopo 5 anni, ad essere ancora lo spazio d’elezione per promuovere il dialogo tra autori, lettori e appassionati, unendo diverse voci e generazioni e creando un momento di incontro e confronto intorno alle tematiche più attuali e profonde”.

L’apertura del Festival, l’8 luglio alle 21, sarà affidata alla voce di Mariangela Gualtieri, poetessa e scrittrice, che leggerà alcuni componimenti poetici sul tema del ritorno.

Subito dopo, sarà il momento di László Krasznahorkai, autore ungherese di romanzi e racconti, vincitore nel 2015 dell’International Booker Prize.

A seguire, la scrittrice scozzese Ali Smith, Chiuderà la serata lo scrittore Paolo Nori, finalista al Premio Strega 2025.

Il secondo appuntamento, mercoledì 9 luglio, vedrà salire sul palco Tommaso Ragno che reciterà alcuni passi dell’Odissea, capolavoro letterario simbolo del viaggio e del ritorno dell’eroe.

Dopo la lettura, sarà la volta del classicista, romanziere, poeta e drammaturgo olandese Ilja Leonard Pfeijffer. A seguire, prenderà la parola la vincitrice o il vincitore del Premio Strega 2025.

La terza, attesa, ospite sarà Liz Moore, l’autrice americana di Il mondo invisibile, Il peso, selezionato per l’International IMPAC Dublin Literary Award, e Il dio dei boschi, uno dei bestseller americani del 2024.

A trent’anni esatti dal massacro di Srebrenica, il festival aprirà la serata dell’11 luglio con la partecipazione della scrittrice Elvira Mujčić, nata in Jugoslavia ed emigrata in Italia durante la guerra in Bosnia Erzegovina.

Poi sarà la volta di Benjamín Labatut, autore di Quando abbiamo smesso di capire il mondo e La pietra della follia, che con MANIAC (Adelphi) ha vinto il Premio Malaparte 2023 e il Premio Hemingway 2024.

Altrettanto attesa, Jenny Erpenbeck, astro della letteratura tedesca contemporanea, autrice di E non è subito sera con cui ha vinto il prestigioso Hans Fallada Prize.

A concludere la serata sarà Georgi Gospodinov, poeta e prosatore innovativo e raffinato. Lo scrittore bulgaro contemporaneo più acclamato a livello mondiale, con Fisica della malinconia (Voland) è stato finalista al Premio Von Rezzori e al Premio Strega Europeo.

Andrea Camilleri sarà l’indimenticabile protagonista della quarta serata di domenica 13 luglio. A rendere più emozionante l’omaggio saranno le letture di Michele Riondino,

A ricordare il grande scrittore, a cento anni dalla nascita, saranno Chiara Valerio, Antonio Franchini e Alberto Manguel, narratore, scrittore, traduttore e critico, allievo di Borges, in passato direttore della Biblioteca Nazionale di Buenos Aires.

Il 15 luglio sarà l’occasione per celebrare un altro importante anniversario: i cento anni dalla nascita di Flannery O’Connor. Per l’occasione l’attrice Isabella Ragonese leggerà un testo inedito della maestra della letteratura statunitense.

A seguire, saliranno sul palco la scrittrice giapponese di fama mondiale Murata Sayaka, Éric Reinhardt scrittore francese, drammaturgo e curatore di libri d’arte e Nicoletta Verna.

La conclusione del festival, il 16 luglio, sempre all’insegna della grande letteratura, sarà affidata alle parole della poetessa, scrittrice e traduttrice Vivian Lamarque, che leggerà un testo inedito e renderà omaggio a Pier Paolo Pasolini, a cinquant’anni dalla sua morte, e di Eshkol Nevo, tra gli scrittori israeliani più noti sulla scena letteraria internazionale.

La serata proseguirà con Nadia Terranova, scrittrice italiana tradotta in tutto il mondo e si chiuderà con Azar Nafisi, autrice iraniana del bestseller Leggere Lolita a Teheran (Adelphi, 2004).

Dopo le serate allo Stadio Palatino l’ultimo appuntamento sarà il 19 luglio all’Idroscalo di Ostia con Nicola Lagioia, autore fra gli altri di Riportando tutto a casa (Premio Viareggio-Rèpaci, Premio Vittorini, Premio Volponi).

Lagioia ripercorrerà la storia della letteratura dalla Genesi all’Iliade, da Pier Paolo Pasolini a Simone Weil a Elsa Morante, provando a leggere l’umana attitudine alla distruzione come una malattia della specie: La guerra come malattia della specie. La mutazione antropologica come condanna.

La cura degli interventi artistici e la regia sono di Fabrizio Arcuri.

I contributi musicali che impreziosiranno le serate saranno a cura dei Mokadelic.

Letterature Festival è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, curato dal Dipartimento Attività Culturali con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Biblioteche di Roma, Parco Archeologico del Colosseo, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Liquore Strega.

Qui il programma completo e dettagliato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.