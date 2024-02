Presentato “L’Aniene e i suoi Giganti” alla Vaccheria Nardi

Ieri, 28 febbraio 2024 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi si è tenuta la presentazione del libro “L’Aniene e i suoi Giganti” di Domenico Parisse con proiezione del documentario autoprodotto “Un Fiume ricco di Storia”.

Domenico Parisse con un suo bellissimo video ha accompagnato i partecipanti nel viaggio da lui percorso alla scoperta degli acquedotti romani lungo l’Aniene, partendo dai Monti Simbruini alla Valle dell’Inferno presso Villa Gregoriana fino a Roma, “Regina delle Acque”, con la volontà di mostrare la straordinaria sapienza idraulica degli antichi romani.

“L’ Aniene e i suoi Giganti” è stato premiato all’Aqua film festival 2022 e al Montecatini Film Festival. La pellicola ha riscosso molto successo proprio per la bellezza delle scene, girate in luoghi suggestivi e ricchi di fascino dove connubio tra Storia e Paesaggi, Archeologia e Acqua lo hanno reso unico nel suo genere.

Assenti, per subentrati impegni istituzionali, hanno fatto pervenire messaggi l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e il Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Gianmarco Palmieri.

Presenti l’assessora all’Ambiente del Municipio Roma IV Federica Desideri, che ha introdotto e condotto l’evento e il Presidente del Municipio Roma IV Massimiliano Umberti che ha manifestato la volontà del Comune e del Municipio di impegnarsi per affermare l’idea progettuale di rendere accessibile e fruibile il fiume. In questa direzione vanno sia il contratto di fiume che il progetto del parco fluviale degli Alberini. “Oggi – ha affermato Umberti – mettiamo una pietra su questo, ma ci vorrà l’impegno non solo nostro ma anche di chi verrà dopo di noi”.

Dopo brevi interventi del consigliere municipale Bardini e dello scrittore Danilo Ceirani, c’è stato un brevissimo spazio per interventi del pubblico, tra i quali un accorato intervento di Luigi Arcidiacono dell’associazione Insieme per l’Aniene che ha ricondotto all’attuale realtà e che ha fatto notare, l’assenza dal bellissimo filmato dell’attuale stato “schifoso” in cui versa l’Aniene nel suo tratto dal Raccordo alla confluenza con il Tevere, mentre un Bando recente del Comune cede ai privati aree pregiate del Parco dell’Aniene e curate in tutti questi anni dalla sua associazione”.

