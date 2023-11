Presentazione del nuovo monitoraggio delle acque del fiume Aniene

Qual è lo stato delle acque del fiume Aniene? Esistono ancora scarichi abusivi che inquinano le acque del fiume? Come incide il Depuratore Roma Est sulla qualità delle acque? Domande che molti di noi si sono posti da tempo e aspettano risposte dal progetto varato da Insieme Per l’Aniene APS in collaborazione con altre organizzazioni. Il precedente monitoraggio ha stabilito che le acque dei due fiumi hanno diversi valori critici. Gli scarichi abusivi potrebbero essere molti. Il monitoraggio dovrebbe essere continuo e serrato e svolto dalle istituzioni competenti in modo capillare con eventualmente il sostegno dei gruppi di cittadini attivi. Del resto, continuare ad ignorare questi evidenti segnali di allarme che provengono dai fiumi, che sono come le vene vive della città, significa pregiudicare la sostenibilità futura dell’ecosistema cittadino.

Per questo, Sabato 2 Dicembre alle ore 10.00 presso La Casa del Parco in Via Vicovaro Snc, verrà presentato il progetto “Aniene WaterLab” per il monitoraggio delle acque del fiume Aniene effettuato in collaborazione con A Sud APS, A.S.D. Roma Adventure, Retake Roma e A.D.A. APS.

L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità idrica. Sia che siate esperti del settore, appassionati di ecologia o semplicemente cittadini interessati, vi incoraggiamo a partecipare e a condividere il nostro impegno per la tutela delle risorse idriche.

Programma della giornata:

– Ore 10.00: Presentazione dei risultati ottenuti nella scorsa annualità; Presentazione delle associazioni coinvolte e degli obiettivi del nuovo progetto con breve formazione scientifica.

– Ore 11.15: Raccolta adesioni di volontari cittadini ed associazioni interessati al campionamento partecipato.

– Ore 11.30: Monitoraggio dimostrativo presso il punto di campionamento sottostante la Casa del Parco.

Per informazioni: info@aniene.it 06/82003837

Con il sostegno di Periferiacapitale: il programma per Roma della Fondazione Charlemagne.