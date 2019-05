Presentazione della delibera popolare RipuliamoRoma il 28 maggio nel VII Municipio

L’Associazione Radicali Roma invita la cittadinanza, le associazioni e le forze politiche del VII Municipio alla presentazione della delibera di iniziativa popolare “atti di indirizzo per la chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma attraverso l’aumento della capacità industriale di AMA S.p.A.” depositata in Campidoglio il 12 aprile sulla quale è in corso la raccolta firme.

L’incontro si terrà martedì 28 maggio dalle ore 16 alle ore 18.30 presso la Sala Rossa IV piano del VII Municipio.

Sono ormai diversi mesi che sono vacanti l’Assessore all’ambiente del Comune e il CdA di Ama. Radicali Roma con questa iniziativa intende offrire alla città e all’Amministrazione un piano strutturale per chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma rafforzando la capacità industriale della società partecipata al 100% dal Comune.