Preservare le meraviglie del parco Tor Tre Teste, Alessandrino, Quarticciolo

Salvatore Salatini domenica 29 settembre 2024 non era presente al Sit-In davanti e attorno all’impianto di atletica a Tor Tre Teste, per precedenti impegni presi. Però è quasi sempre presente al parco tutte le mattine all’alba e con il suo quotidiano buongiorno ci invia le sue belle fotografie e il suo continuo supporto.

Un grazie particolare “a chi cura” la scenografia e al tecnico luci ed effetti speciali. Un grazie a Salvatore che li sa catturare.

È possibile ancora firmare la petizione. Ecco dove.

Informiamo i lettori di Abitare A Roma che è possibile ancora la petizione lanciata domenica 29 settembre 2024, al fine ottenere la risistemazione dei viali del parco Tor Tre Teste.

Chi vuole firmare la petizione può farlo nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.15 e 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 presso la segreteria dell’Atletica Tor Tre Teste presso l’impianto Nori e presso la Farmacia Federico di via Prenestina 692.

Dagli Amministratori Comunali e Municipali finora non ci sono stati impegni per la risistemazione dei viali del parco Tor Tre Teste e anche di quel vialetto impervio che parte da largo Cevasco e arriva al cancello dell’impianto sportivo e che reclama di essere reso agibile soprattutto per i disabili e le persone anziane.

Le foto allegate a questo articolo spingeranno gli Amministratori Comunali e Municipali ad anticipare i loro tempi per prendere gli impegni, che tutti noi attendiamo? Lo sapremo prossimamente.

