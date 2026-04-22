Prevenzione zanzare: firmata l’ordinanza del sindaco. Ecco cosa cambia per cittadini e condomini

In arrivo anche quest’anno le puntuali e necessarie disposizioni per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dalla Zanzara Tigre e altri insetti vettori: firmata ieri dal Sindaco la relativa Ordinanza n.57.

Ricordando che la collaborazione dei cittadini è sempre determinante per l’efficacia degli interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale, si raccomandano interventi preventivi anti-larvali e l’utilizzo di prodotti biologici, con l’indicazione delle modalità di esecuzione dei trattamenti per tutelare la salute pubblica e per la salvaguardia dell’ambiente.

Tra le principali prescrizioni per contrastare la diffusione della zanzara tigre nei condomini e nelle aree private: non abbandonare oggetti e contenitori su balconi e terrazzi o coprirli se non rimovibili; evitare innaffiamenti continui; controllare e pulire le grondaie; mantenere in efficienza i tombini, nei cortili e negli spazi condominiali; far effettuare trattamenti preventivi da parte di ditte specializzate nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque piovane sia all’aperto, sia in scantinati e parcheggi sotterranei.

Tutte le indicazioni sono riportate nell‘informazione di servizio del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

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