Primavalle, ripristinato il decoro in due aree occupate abusivamente

Una giornata di interventi straordinari per il quartiere di Primavalle. Ieri, la Polizia Locale di Roma Capitale, insieme al personale della Polizia di Stato, ha eseguito una duplice operazione di ripristino del decoro in due aree segnalate dai cittadini come occupate abusivamente.

Gli agenti del XIV Gruppo Montemario sono intervenuti in via Pasquale II e in via Pietro Bembo, due zone non distanti da spazi frequentati da bambini, dove erano state montate tende e baracche.

Al momento dell’operazione, le aree erano vuote, ma l’intervento ha permesso di rimuovere oltre 10 metri cubi di rifiuti, grazie all’ausilio degli operatori Ama e dell’Ufficio Decoro Urbano di Roma Capitale.

Non solo pulizia: il personale del XIV Municipio ha anche effettuato lo sfalcio del verde dell’intera area, restituendo così spazi sicuri e ordinati alla comunità locale.

