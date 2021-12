Prime operazioni di bonifica al Parco di via D’Isa a La Storta

“E’ davvero una grande soddisfazione vedere finalmente avviate le attività di messa in sicurezza e manutenzione dell’unica area verde di La Storta.

Un traguardo raggiunto dopo anni di battaglie, anche da parte degli stessi residenti, per un lavoro iniziato nel 2016, perseguito nei cinque anni all’opposizione, ma mai concretizzato.

Opera a scomputo e area verde pubblica inserita nel patrimonio comunale, il Parco di Via D’Isa, in completo stato d’abbandono e degrado da anni, necessitava di manutenzione ordinaria e straordinaria per essere restituito al quartiere.

Oggi, come da impegni presi agli inizi di settembre in campagna elettorale, e poi appena eletti con il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che aveva visitato l’area nel corso di due sopralluoghi, la riapertura del parco è diventata realtà.

Questa mattina sono stati avviati i primi interventi di sfalcio, pulizia e potatura delle alberature, operazioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni con il supporto di ulteriori mezzi e operatori.

Ringrazio l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera, che in questi mesi, ma anche prima come consigliere all’opposizione, ha seguito con impegno e determinazione insieme a me la vicenda; Via d’Isa è l’ennesima dimostrazione che i risultati si raggiungono solo con la responsabilità e la costanza di voler lavorare seriamente per il bene pubblico e per la comunità”.

Così in una nota, il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.