Primula e Teatro 7 e una commedia solidale

Anche quest’anno l’Associazione La Primula (che ha sede a Centocelle) ha organizzato il 21 aprile 2026 – ore 21.00 una serata di raccolta fondi con il Teatro 7 solidarietà onlus (via Benevento 23 Roma) ed ha scelto lo spettacolo “Re-Fusi” di Roberta Skerl e la regia di Vanessa Gasbarri.

La benemerita Associazione chiede di sostenerla acquistando un biglietto al prezzo di €20,00…o più biglietti possibile, facendo tanta pubblicità per una piacevole e interessante serata a teatro!

Per la prenotazione e il ritiro dei biglietti di ingresso al Teatro contattare la segretaria dell’Associazione tramite messaggistica WhatsApp al 329 6413318.

La prenotazione dovrà avvenire entro il 17 aprile.

La commedia “Re-fusi”

Una commedia dall’ironia trascinante ed al contempo capace di rivolgere uno sguardo lucido, disincantato ed acuto alla società che ci circonda, con tutte le sue piccole e grandi incongruenze che mettono a repentaglio il nostro equilibrio sempre più precario. I refusi sono gli errori di stampa e sono l’ossessione di Rodolfo Marra che nella vita è un correttore di bozze quindi gli strafalcioni che continuamente legge sui libri o ascolta nei telegiornali costituiscono per lui una ragione di angoscia e tormento. Ma in un momento di grave depressione, non sono più solo gli errori di stampa ad agitarlo, bensì tutti gli svarioni, le scorrettezze e insensatezze di questo mondo a lui sempre più incomprensibile.

Il giorno in cui due inconsapevoli tecnici dei citofoni suonano a casa per cambiargli l’impianto, Rodolfo perde la testa, sente il bisogno di sfogare e condividere la propria frustrazione e in un eccesso di follia prende in ostaggio i due poveretti e la domestica che gli fa le pulizie, poi … Alessandro Salvatori e Andrea Perrozzi diretti da Vanessa Gasbarri, in un susseguirsi di momenti spassosi e angoli di introspezione, danno vita a questa inedita e divertentissima commedia sugli errori, gli abbagli, le aberrazioni che viviamo ogni giorno e delle quali … non ci resta che ridere!

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