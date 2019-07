Problemi e variazioni per i tram 5, 14 e 19

Apprendiamo da https://muoversiaroma.it//it/temporeale/linee-5-e-19-dall8-luglio-lavori-bus-su-parte-del-percorso#sthash.BpKhjtt1.dpbs

Per lavori in via dei Faggi, da lunedì 8 a lunedì 15 luglio, le linee tram 5 e 19 tra largo Preneste e piazza dei Gerani saranno sostituite da bus.

Più in dettaglio, la 5 viaggerà su tram sullo stesso percorso della 14, Termini-Togliatti, con bus navetta sul percorso largo Preneste-piazza dei Gerani.

La 19, farà servizio su tram tra piazza Risorgimento e largo Preneste e con bus tra largo Preneste e piazza dei Gerani.

Per la 19 però (e anche per i collegamenti 2 e 3), al momento è già in atto una modifica per un intervento su via Aldrovandi.