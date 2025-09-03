Processo a Ciro Grillo, salta la sentenza: morto investito in metro, il figlio del giudice che presiede il collegio

Un dramma familiare ha colpito il Tribunale di Tempio Pausania. Ieri a Roma è morto un giovane di 22 anni, figlio del giudice che oggi avrebbe dovuto presiedere l’ultima udienza del processo a Ciro Grillo e ad altri tre imputati, accusati di violenza sessuale di gruppo.

Il ragazzo è stato travolto da un treno della linea B, all’altezza della stazione San Paolo. La polizia valuta anche l’ipotesi di un gesto volontario e sta ricostruendo l’accaduto attraverso le telecamere di sicurezza. Dai primi frame sembrerebbe che il giovane sia finito sui binari senza l’intervento di altre persone.

A causa di questo lutto, l’udienza è stata rinviata: la prossima sessione del processo, in cui la procura ha chiesto nove anni di reclusione per Ciro Grillo e per gli altri tre imputati, è stata fissata al 22 settembre.

