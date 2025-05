Prorogata al 30 maggio la riapertura del Centro Raccolta Rifiuti di Ponte Mammolo

Come accade frequentemente quando vengono eseguiti lavori per il Comune di Roma o per le sue municipalizzate, i tempi di termine dei progetti non vengono rispettati.

Così, anche nel caso della riapertura del Centro di Raccolta Rifiuti di via Cassino, che era prevista per il 30 aprile, ci vorrà ancora almeno un mese, salvo altri provvedimenti di rinvio che potrebbero essere annunciati. Anziché velocizzare l’esecuzione delle opere per dare servizi all’utenza, si procede in maniera contraria creando problemi al territorio.

Non basta il Centro di raccolta Ama “light” di via Giuseppe Seguenza a sopperire alla chiusura di quello ufficiale e non si può neanche chiedere ai cittadini di servirsi di altri centri di raccolta che distano chilometri da quello di Ponte Mammolo.

Mettere a norma il trattamento delle acque di scolo, per sanare una situazione mal gestita da chi ha autorizzato la discarica senza pensare alle conseguenze, non crediamo che ci vogliano i sei-sette mesi di tempo. Doveva essere attuata una procedura d’urgenza nel rispetto della cittadinanza.

Ma del resto è noto come il Comune di Roma gestisce i suoi progetti, basta vedere come “fervono” i lavori per la TRAMVIA di viale Togliatti.

Anche lì, hanno recintato da mesi il parcheggio vicino alla metro per dei lavori che non si vedono. È utopia che il progetto venga consegnato per il 30 giugno 2026 come è stato annunciato.

