Protocollo di sicurezza nel Municipio V: come gestire gli avvistamenti di serpenti

Negli ultimi mesi, il Municipio V di Roma ha assistito a un sorprendente aumento degli avvistamenti di serpenti, con ben 40 segnalazioni registrate tra giugno e ottobre. Questo fenomeno ha suscitato una certa preoccupazione tra i residenti, spingendo il minisindaco Mauro Caliste e Valentina Coppola, presidente dell’associazione Earth Odv, a firmare un innovativo protocollo di collaborazione.

L’obiettivo? Fornire ai cittadini un valido supporto e strumenti utili per affrontare la presenza di rettili nel loro quartiere.

Con l’attivazione di questa iniziativa, i cittadini che si imbattono in un serpente possono semplicemente scattare una foto dell’animale e inviarla tramite WhatsApp all’associazione. Gli esperti di Earth Odv, tra cui biologi ed erpetologi, sono pronti a fornire un’identificazione tempestiva e accurata del rettile avvistato. Questa misura non solo offre tranquillità, ma aiuta anche a evitare reazioni avventate.

Se il serpente risulta innocuo, i volontari di Earth Odv guideranno i residenti su come comportarsi senza arrecare danno all’animale. In caso di vipere, scatta un protocollo di sicurezza che prevede la cattura e il rilascio in un habitat più sicuro, lontano dai centri abitati.

Nel Municipio V, le richieste di identificazione di rettili hanno raggiunto quota 40 solo da giugno a ottobre, un dato significativo rispetto alle circa 60 segnalazioni mensili su scala romana. Tra gli avvistamenti più recenti, si annovera quello di un serpente di oltre un metro e mezzo nei Parioli.

Valentina Coppola ha chiarito che nel 90% dei casi si tratta di “Hierophis viridiflavus”, comunemente conosciuto come biacco. “Questi serpenti sono completamente innocui e privi di veleno”, afferma Coppola. “Tendono a cercare riparo nelle abitazioni per trovare acqua o cibo. Hanno un carattere piuttosto deciso e possono mordere se maneggiati, quindi è meglio non toccarli”.

Il restante 10% delle segnalazioni include soprattutto esemplari di “Natrix helvetica”, nota come biscia dal collare, che si trova spesso vicino a stagni e canali, e “Elaphe quatuorlineata”, o cervoni, serpenti innocui ma di grandi dimensioni, che possono spaventare nonostante la loro natura pacifica. Fino a oggi, nel Municipio V non si sono registrati avvistamenti di vipere, contribuendo così a tranquillizzare ulteriormente i residenti.

Il protocollo siglato tra il Municipio e Earth Odv rappresenta un passo significativo verso la sicurezza e la serenità dei cittadini. L’iniziativa incoraggia i residenti a mantenere la calma e a collaborare con gli esperti, utilizzando la tecnologia per ottenere informazioni preziose. Con la crescente urbanizzazione e l’espansione degli spazi abitativi, diventa essenziale garantire una coesistenza armoniosa tra le persone e la fauna selvatica.

In un’epoca in cui il rapporto con la natura è sempre più messo alla prova, il Municipio V dimostra un forte impegno nel trovare soluzioni pratiche e rassicuranti per la comunità, promuovendo la conoscenza e la consapevolezza sulle specie di rettili che popolano il territorio.

Con questo protocollo, i cittadini possono sentirsi più sicuri e informati, trasformando la paura in rispetto e comprensione per la vita selvatica che abita le nostre città.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙