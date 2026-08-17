Psicologo a scuola, la Regione Lazio stanzia 5 milioni per gli sportelli d’ascolto contro bullismo e abbandono

Un’àncora di salvezza e uno spazio protetto per affrontare l’ansia da prestazione, i problemi relazionali, il fenomeno del bullismo e le trappole delle dipendenze.

La Regione Lazio mette sul piatto 5 milioni di euro — attinti dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) — per introdurre in maniera stabile la figura dello psicologo e rafforzare gli sportelli di supporto psicologico all’interno delle aule.

Il provvedimento concretizza quanto stabilito dalla legge regionale n. 3/2026, segnando una svolta nell’approccio alla fragilità giovanile nel sistema scolastico e formativo del territorio.

A chi spettano i fondi e quali servizi verranno finanziati

L’avviso pubblico consentirà alle direzioni scolastiche di attingere alle risorse per contrattualizzare professionisti e attivare presidi di ascolto dedicati:

La platea degli istituti: Possono fare domanda le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado (dalla primaria alle superiori) oltre agli enti di formazione professionale (IeFP);

Gli ambiti d’intervento: Creazione e gestione degli sportelli d’ascolto, iniziative contro le dipendenze, contrasto al disagio sociale, prevenzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso formativo, gestione delle situazioni d’emergenza;

I destinatari: Il servizio è concepito per accompagnare gli alunni, ma offrirà consulenza e supporto anche al personale docente, ai dirigenti e ai genitori.

L’assessore Calvi: “Superiamo la logica dei rimedi a scoppio ritardato”

«Con questo bando andiamo ad affiancare in modo strutturale i nostri ragazzi, i docenti e le famiglie in una quotidianità spesso segnata da forti fragilità», spiega l’assessore regionale al Lavoro, Scuola e Formazione, Alessandro Calvi, rivolgendo un ringraziamento al governatore Francesco Rocca e al consigliere di Forza Italia Cosmo Mitrano, primo firmatario della legge.

«Non intendiamo limitarci a un’azione riparatoria per tamponare le emergenze — puntualizza Calvi —, ma puntiamo a garantire una presenza continuativa che faccia prevenzione e promuova il benessere dell’intera comunità scolastica».

I dirigenti scolastici potranno presentare le istanze per accedere ai contributi dalle ore 9.00 del 22 settembre 2026 fino alle ore 17.00 del 6 novembre 2026.

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