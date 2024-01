Pubblicata la gara per ristrutturazione deposito tram Porta Maggiore

Il deposito di Porta Maggiore al Prenestino sarà quindi ristrutturato per ospitare i tram, oltre a quelli delle linee esistenti, la 5 la 14 e la 19. “I nuovi tram che arriveranno a Roma – ha spiegato Patanè – sono lunghi 33 metri e mezzo, anziché 28 metri, e per questo va adeguato e riqualificato il deposito tranviario di Porta Maggiore, che a questo punto non sarà l unico per i tram,

Il bando prevede un investimento complessivo di 126 milioni di euro e il progetto sarà diviso in due fasi: almeno per ora è stata finanziata solo la prima fase. La prima fase, per un totale di 100 milioni di dollari, è finanziata da un decreto concordato tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero degli Affari Regionali e dell’Autogoverno.

Nuova veste anche alle piazze, alle attrezzature, alle aree verdi, alle strutture edilizie, alla trazione elettrica e ai collegamenti con la futura linea tranviaria “viale Palmiro Togliatti”. Per quest’ultimo, infatti, è appena stato aggiudicato il bando di costruzione. Dunque questi due progetti, la stazione e la tramvia di via Severini, sono considerati fondamentali per la “cura del ferro” a Roma. La stazione Severini servirà la tramvia Togliatti nonché il più ampio quadrante orientale e diventerà il principale centro di manutenzione tranviaria di Roma. Si svilupperà su sei ettari e prevederà le fermate di circa 90 tram.