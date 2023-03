Punti Verde Qualità. De Gregorio (Civica Calenda): Area Arco di Travertino bloccata da continui rimpalli. Ora si proceda

«La delibera da approvare in Assemblea Capitolina è pronta dal 2019, ma bloccata da continui rimpalli. Questo il motivo per cui il decreto per l’esproprio del punto verde di qualità Arco di Travertino non è mai arrivato a destinazione e, di conseguenza, la cittadinanza è stata privata della possibilità di usufruire anche dell’area verde.

Adesso, per poter procedere e restituire questo polmone verde ai romani, occorrerà ricominciare tutto daccapo. Un pasticcio vero. Il passaggio in Assemblea Capitolina, infatti, è un passo obbligato, ma può essere fatto solo a fronte di aggiornamenti annuali e in caso di mancata approvazione della delibera da parte dell’assemblea nell’anno solare è tutto da rifare. Difficile anche a dirsi, senza contare che, ad oggi, ci sono addirittura diversi dubbi sull’area da espropriare, in quanto non è chiaro quali siano esattamente le particelle catastali private e quali quelle pubbliche.

L’impegno che mi sono presa, come capogruppo della Lista Civica Calenda Sindaco, è quello di fare in modo che questo puzzle si ricompatti al più presto: è vero che non è impossibile recuperare il tempo perso, ma pretendo che almeno non se ne perda altro».

Così Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Civica Calenda Sindaco.