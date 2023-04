Quadraro: 79 anni dal rastrellamento del 17 aprile 1944

Oggi, 17 aprile, ricorre il settantanovesimo anniversario del rastrellamento del Quadraro. Voglio ricordarlo con il film (22 minuti circa) realizzato dagli studenti del Liceo Benedetto da Norcia in occasione della visita al campo di concentramento-smistamento di Fossoli nel maggio del 2004. Insieme agli studenti vi erano alcuni dei reduci sopravvissuti al rastrellamento, i quali ritornavano in quel campo a distanza di 60 anni. Tra loro vi erano i carissimi amici Sisto Quaranta e Giorgio Giovannnini, che vennero intervistati dagli studenti al loro ritorno a Roma.

Oltre al film, venne scritto e pubblicato un volume, “Quadraro, una storia esemplare”, edito da Ediesse, oggi introvabile perchè esaurito. Un successivo viaggio a Fossoli venne organizzato ed effettuato nel 2007, anch’esso con la partecipazione di reduci del rastrellamento e studenti.

Oggi al Quadraro si svolgono varie manifestazioni (una, al Giardino di Monte del Grano, è in corso in questo momento, con la presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dei Presidenti del V e del VII Municipi, Caliste e Laddaga, nonché dei rappresentanti di ANPI e ANFIM) in ricordo di quel rastrellamento, manifestazioni che, insieme a quelle in ricordo del 25 aprile, si inseriscono in un contesto in cui il revisionismo storico e i tentativi di riscrivere la storia, con l’intento di sminuire le responsabilità e le colpe del fascismo, un fascismo che si mise al servizio dei nazisti invasori in tutte le circostanze che, a Roma e in tutta l’Italia, i nazisti organizzarono e attuarono rastrellamenti, deportazioni, stragi.

Per non dimenticare e per trasmettere la memoria di ciò che è stato alle giovanni generazioni.