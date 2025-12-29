Quadraro, addio ai “container della vergogna”: via le baracche dal Parco 17 Aprile 1944

Il “nido di vespe” vince la sua battaglia contro il degrado. Questa mattina, 29 dicembre, le ruspe e gli operai sono finalmente entrati in azione in via Ascanio Pediano per rimuovere quei container fantasma che, da anni, deturpavano l’ingresso del Parco 17 Aprile 1944.

Un simbolo di incuria che finalmente sparisce, restituendo dignità a uno dei luoghi della memoria più importanti della Capitale.

L’incubo nato con la “Zona 30”

Tutto era iniziato con un cantiere necessario, quello per la realizzazione della “Zona 30” nel quartiere. Ma una volta terminati i lavori, le “baracche” di lamiera utilizzate dagli operai erano rimaste lì, immobili, trasformandosi in una trappola burocratica.

Recintati e abbandonati, i container erano diventati col tempo un magnete per i rifiuti: una micro-discarica a cielo aperto che aveva sottratto anche preziosi posti auto ai residenti del Quadraro.

Lo sblocco: un regalo di Natale per il quartiere

A spiegare l’improvvisa accelerata è il presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga: «L’area era diventata un ricettacolo di rifiuti, ma le nostre mani erano legate da un contenzioso legale tra Roma Capitale e la ditta».

La svolta è arrivata appena prima di Natale. Grazie alla mediazione dell’assessorato alla Mobilità di Eugenio Patanè, il 23 dicembre è stato firmato l’accordo transattivo che ha messo fine alla disputa legale.

«Oggi è stato il primo giorno utile per intervenire», ha aggiunto Laddaga. Una volta portati via gli ingombranti manufatti, il testimone passerà ai mezzi dell’Ama, che dovranno bonificare l’intera area per cancellare i segni di anni di abbandono.

Un parco che è storia

La rimozione non è solo una questione di decoro urbano, ma di rispetto. Il Parco 17 Aprile 1944 è il cuore pulsante del Quadraro e custode della memoria del feroce rastrellamento nazista subìto dal quartiere.

Vedere l’ingresso bloccato da rifiuti e lamiere deteriorate era, per molti cittadini, un “pugno nello stomaco” quotidiano. Da oggi, quel varco torna libero, pronto a onorare degnamente la medaglia d’oro al valore civile che brilla sulla storia di queste strade.

