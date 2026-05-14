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Quando la Puglia era la più grande signoria del Sud…

Incontro con l’Associazione Pugliese di Roma mercoledì 20 maggio 2026, ore 18:00 in via U. Aldrovandi 16, con la scrittrice Bianca Tragni e il giornalista Giampiero Bellardi

Redazione - 14 Maggio 2026

Mercoledì 20 maggio 2026, ore 18:00 presso la Sala Roma in via Ulisse Aldrovandi 16, l’Associazione Pugliese di Roma organizza un incontro sul tema: “Raimondello e Maria. Un amore sognando un trono. Quando la Puglia era la più grande signoria del Sud…

Saluti istituzionali: Irene Venturo, presidente dell’Associazione Pugliese di Roma

Interviene la scrittrice Bianca Tragni

Modera il giornalista Giampiero Bellardi.

Sarà momento speciale – afferma la presidente Irene Venturo – dedicato alla memoria, alle tradizioni e all’identità della nostra Terra. Attraverso il racconto di una storia intensa e autentica, avremo l’occasione di ritrovarci insieme per parlare di quando la Puglia era la più grande Signoria del Sud.

Ci fu un’ arte e una politica rinascimentale nel Quattrocento pugliese? Ci furono dei grandi protagonisti di questi secoli ’bui’? Il Principe di Taranto Raimondello Orsini del Balzo e la Contessa di Lecce Maria d’Enghien, due figure straordinarie legate da una romantica storia d’amore. Avremo modo di dialogare in un confronto aperto fatto di emozioni, tradizioni e appartenenza.

Una pagina romantica e drammatica del nostro Sud quando i Francesi venuti dall’Anjou, abbattuta la potenza sveva, si impossessarono del meraviglioso regno di Federico”.

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