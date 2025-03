Quando riaprirà il Centro di raccolta Ama di Ponte Mammolo?

Lungo lo stop previsto per il Centro di raccolta Ama – Tiburtina in via Cassino, 7 – 9 (Metro B Ponte Mammolo) che è chiuso dal 7 ottobre 2024 e dovrebbe riaprire il 30 aprile 2025. Utilizziamo il condizionale perché ad uno sguardo profano l’area coinvolta dai lavori sembra quasi intatta, nonostante la presenza di una ruspa e i 5 mesi già trascorsi dall’apertura del cantiere.

Notizia positiva sarà il cambio di orario che non avrà più quella odiosa interruzione dalle 12:00 alle 14:00 e sarà finalmente continuato dalle 07.30 alle 18.30 nei giorni feriali e la domenica dalle 07.00 – 13.00.

Come si legge sul cartello dei lavori questi sono per “adeguamento della rete fognaria e del sistema di trattamento delle acque reflue”.

L’importo di questi lavori è di 303.350,25 euro, come data consegna parziale dei lavori la data era del 21 novembre, quella della consegna lavori non viene citata e neanche quella di fine lavori. Anche se per quest’ultima voce un novello Pasquino ha scritto a penna una previsione ma non possiamo trascriverla.

Centro raccolta Ama light vicino al Pertini

Per sopperire a questa prolungata chiusura il 20 febbraio 2025 è stato aperto un nuovo Centro di raccolta Ama “light” in via G. Seguenza (a Pietralata vicino all’ospedale Pertini).

E’ aperto dal lunedì al sabato nella fascia oraria fra le 7.30 e le 12.30 ed è utilizzabile solo per conferimenti provenienti da utenze domestiche. RAEE solo il sabato.

