Urologo, una visita da non temere: quando rivolgersi allo specialista
Dai disturbi urinari alla prostata, fino alla salute sessuale maschile: quando rivolgersi allo specialista e cosa aspettarsi dalla visita
C’è una certa riluttanza, soprattutto tra gli uomini, a parlare di disturbi urologici e ancor di più a prenotare una visita specialistica. Eppure l’urologia è una branca della medicina che riguarda tutti — uomini e donne — e i problemi che tratta, se affrontati tempestivamente, si risolvono nella grande maggioranza dei casi in modo efficace e spesso senza ricorrere alla chirurgia.
Urologo a Roma centro: un riferimento vicino
Affrontare questi disturbi richiede un contesto che garantisca ascolto e riservatezza. Per chi necessita di un urologo a Roma centro, potersi rivolgere a una struttura specializzata sul territorio permette di svolgere esami e controlli in un ambiente discreto e accogliente, evitando i tempi di attesa e l’anonimato dei grandi complessi ospedalieri.
Che problemi risolve l’urologo?
L’urologo si occupa delle patologie dell’apparato urinario in entrambi i sessi e dell’apparato riproduttivo maschile. Tra i problemi più comunemente trattati:
- Calcoli renali e ureterali: una delle condizioni più dolorose che esistano, trattabile con litotrissia extracorporea, ureteroscopia o, nei casi più complessi, con chirurgia
- Infezioni delle vie urinarie ricorrenti: cistiti, pielonefriti e uretiriti che si ripresentano con frequenza e richiedono un approccio diagnostico più approfondito
- Incontinenza urinaria: perdita involontaria di urina, che può essere da sforzo, da urgenza o mista, trattabile con fisioterapia del pavimento pelvico, farmaci o intervento chirurgico
- Ipertrofia prostatica benigna (IPB): ingrossamento della prostata tipico dell’età avanzata, che causa difficoltà nella minzione e riduzione del flusso urinario
- Tumore della prostata: una delle neoplasie più diffuse negli uomini, con ottime prospettive di guarigione se diagnosticato precocemente
- Disfunzione erettile: condizione spesso legata a fattori vascolari, ormonali o psicologici, trattabile con diverse opzioni terapeutiche
- Varicocele e infertilità maschile: il varicocele è una causa frequente di infertilità maschile, correggibile chirurgicamente
- Tumore della vescica e del rene: diagnosticati spesso in fase precoce grazie alla cistoscopia e all’ecografia urologica
Quali disturbi cura un urologo?
Oltre alle patologie più note, l’urologo gestisce anche condizioni meno conosciute ma ugualmente impattanti sulla qualità della vita:
- Nicturia: necessità di svegliarsi più volte durante la notte per urinare
- Vescica iperattiva: urgenza minzionale intensa e frequente, con o senza perdite
- Stenosi uretrale: restringimento dell’uretra che ostacola il flusso urinario
- Epididimite e orchite: infiammazioni del testicolo e dell’epididimo
- Fimosi: restringimento del prepuzio, trattabile chirurgicamente o con terapia topica
- Criptorchidismo: mancata discesa del testicolo nello scroto, condizione da trattare precocemente nei bambini
Cosa valuta l’urologo durante una visita?
La visita urologica è un esame clinico completo che include:
- Anamnesi dettagliata: il medico raccoglie informazioni sui sintomi, la loro durata e intensità, le abitudini minzionali, l’eventuale presenza di sangue nelle urine, la storia clinica e i farmaci assunti
- Esame obiettivo: valutazione dell’addome, dei genitali esterni e, negli uomini, esplorazione rettale digitale per valutare le dimensioni e la consistenza della prostata
- Esame delle urine: analisi del sedimento urinario per rilevare infezioni, sangue o altre anomalie
- Ecografia dell’apparato urinario: spesso eseguita contestualmente alla visita per valutare reni, vescica e prostata
- PSA: dosaggio del Prostate Specific Antigen, esame del sangue utilizzato nello screening del tumore della prostata negli uomini over 50
Superare la riluttanza a prenotare una visita urologica è il primo passo verso la risoluzione di disturbi che, se trascurati, tendono inevitabilmente a peggiorare nel tempo.
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