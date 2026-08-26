Urologo, una visita da non temere: quando rivolgersi allo specialista

C’è una certa riluttanza, soprattutto tra gli uomini, a parlare di disturbi urologici e ancor di più a prenotare una visita specialistica. Eppure l’urologia è una branca della medicina che riguarda tutti — uomini e donne — e i problemi che tratta, se affrontati tempestivamente, si risolvono nella grande maggioranza dei casi in modo efficace e spesso senza ricorrere alla chirurgia.

Urologo a Roma centro: un riferimento vicino

Affrontare questi disturbi richiede un contesto che garantisca ascolto e riservatezza. Per chi necessita di un urologo a Roma centro, potersi rivolgere a una struttura specializzata sul territorio permette di svolgere esami e controlli in un ambiente discreto e accogliente, evitando i tempi di attesa e l’anonimato dei grandi complessi ospedalieri.

Che problemi risolve l’urologo?

L’urologo si occupa delle patologie dell’apparato urinario in entrambi i sessi e dell’apparato riproduttivo maschile. Tra i problemi più comunemente trattati:

Calcoli renali e ureterali : una delle condizioni più dolorose che esistano, trattabile con litotrissia extracorporea, ureteroscopia o, nei casi più complessi, con chirurgia

: una delle condizioni più dolorose che esistano, trattabile con litotrissia extracorporea, ureteroscopia o, nei casi più complessi, con chirurgia Infezioni delle vie urinarie ricorrenti : cistiti, pielonefriti e uretiriti che si ripresentano con frequenza e richiedono un approccio diagnostico più approfondito

: cistiti, pielonefriti e uretiriti che si ripresentano con frequenza e richiedono un approccio diagnostico più approfondito Incontinenza urinaria : perdita involontaria di urina, che può essere da sforzo, da urgenza o mista, trattabile con fisioterapia del pavimento pelvico, farmaci o intervento chirurgico

: perdita involontaria di urina, che può essere da sforzo, da urgenza o mista, trattabile con fisioterapia del pavimento pelvico, farmaci o intervento chirurgico Ipertrofia prostatica benigna (IPB) : ingrossamento della prostata tipico dell’età avanzata, che causa difficoltà nella minzione e riduzione del flusso urinario

: ingrossamento della prostata tipico dell’età avanzata, che causa difficoltà nella minzione e riduzione del flusso urinario Tumore della prostata : una delle neoplasie più diffuse negli uomini, con ottime prospettive di guarigione se diagnosticato precocemente

: una delle neoplasie più diffuse negli uomini, con ottime prospettive di guarigione se diagnosticato precocemente Disfunzione erettile : condizione spesso legata a fattori vascolari, ormonali o psicologici, trattabile con diverse opzioni terapeutiche

: condizione spesso legata a fattori vascolari, ormonali o psicologici, trattabile con diverse opzioni terapeutiche Varicocele e infertilità maschile : il varicocele è una causa frequente di infertilità maschile, correggibile chirurgicamente

: il varicocele è una causa frequente di infertilità maschile, correggibile chirurgicamente Tumore della vescica e del rene: diagnosticati spesso in fase precoce grazie alla cistoscopia e all’ecografia urologica

Quali disturbi cura un urologo?

Oltre alle patologie più note, l’urologo gestisce anche condizioni meno conosciute ma ugualmente impattanti sulla qualità della vita:

Nicturia : necessità di svegliarsi più volte durante la notte per urinare

: necessità di svegliarsi più volte durante la notte per urinare Vescica iperattiva : urgenza minzionale intensa e frequente, con o senza perdite

: urgenza minzionale intensa e frequente, con o senza perdite Stenosi uretrale : restringimento dell’uretra che ostacola il flusso urinario

: restringimento dell’uretra che ostacola il flusso urinario Epididimite e orchite : infiammazioni del testicolo e dell’epididimo

: infiammazioni del testicolo e dell’epididimo Fimosi : restringimento del prepuzio, trattabile chirurgicamente o con terapia topica

: restringimento del prepuzio, trattabile chirurgicamente o con terapia topica Criptorchidismo: mancata discesa del testicolo nello scroto, condizione da trattare precocemente nei bambini

Cosa valuta l’urologo durante una visita?

La visita urologica è un esame clinico completo che include:

Anamnesi dettagliata : il medico raccoglie informazioni sui sintomi, la loro durata e intensità, le abitudini minzionali, l’eventuale presenza di sangue nelle urine, la storia clinica e i farmaci assunti

: il medico raccoglie informazioni sui sintomi, la loro durata e intensità, le abitudini minzionali, l’eventuale presenza di sangue nelle urine, la storia clinica e i farmaci assunti Esame obiettivo : valutazione dell’addome, dei genitali esterni e, negli uomini, esplorazione rettale digitale per valutare le dimensioni e la consistenza della prostata

: valutazione dell’addome, dei genitali esterni e, negli uomini, per valutare le dimensioni e la consistenza della prostata Esame delle urine : analisi del sedimento urinario per rilevare infezioni, sangue o altre anomalie

: analisi del sedimento urinario per rilevare infezioni, sangue o altre anomalie Ecografia dell’apparato urinario : spesso eseguita contestualmente alla visita per valutare reni, vescica e prostata

: spesso eseguita contestualmente alla visita per valutare reni, vescica e prostata PSA: dosaggio del Prostate Specific Antigen, esame del sangue utilizzato nello screening del tumore della prostata negli uomini over 50

Superare la riluttanza a prenotare una visita urologica è il primo passo verso la risoluzione di disturbi che, se trascurati, tendono inevitabilmente a peggiorare nel tempo.

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