Nel Lazio arriva il 116117: un numero unico h24 per le cure non urgenti

Una sola linea telefonica per azzerare le distanze tra cittadini e servizi sanitari sul territorio, disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Prende ufficialmente il via oggi, 24 agosto, la copertura totale nel Lazio del 116117, il Numero Europeo Armonizzato dedicato all’assistenza sanitaria a bassa intensità e alle cure non urgenti.

Con l’attivazione attiva nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina, il servizio completa il percorso iniziato nei mesi scorsi tra la Capitale e il Reatino.

Il canale, completamente gratuito e accessibile h24 sia da residenti che da turisti, è gestito dal personale di Ares 118 con supporto multilingue. L’architettura della risposta si articola su tre livelli progressivi (infermieristico, medico e psicologico) ed è pensata per offrire pareri professionali o indirizzare verso la struttura più idonea, evitando il sovraffollamento dei Pronto Soccorso.

Resta ferma la netta separazione dai numeri di emergenza 112 e 118: qualora la centralina rilevi un imminente pericolo di vita, il contatto viene girato istantaneamente al soccorso d’urgenza.

Tramite il 116117 sarà possibile contattare la Continuità Assistenziale (l’ex guardia medica) negli orari di apertura, richiedere pareri farmacologici o informazioni generali sulla rete delle prestazioni regionali.

Quando chiamare: Per sintomi febbrili o malesseri fuori dagli orari dei medici di base, per dubbi sulle terapie, per indicazioni sui presidi territoriali o per assistenza a persone non residenti.

Servizi e burocrazia: L’operatore potrà fornire supporto su Fascicolo Sanitario Elettronico, Tessera sanitaria, esenzioni ticket, scelta o cambio del medico/pediatra e vaccinazioni.

Accessibilità: Il sistema include la geolocalizzazione automatica del chiamante e strumenti per gli utenti con disabilità uditive.

«Con l’attivazione del 116117 in tutto il Lazio mettiamo a disposizione un unico punto di accesso semplice e gratuito per i bisogni non urgenti» dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «È un servizio che avvicina la sanità alle persone e riduce gli accessi impropri nei Pronto Soccorso, fondamentale per anziani, turisti e per chi vive lontano dai grandi centri». Soddisfazione espressa anche dal Direttore Generale di Ares 118, Narciso Mostarda: «Garantiamo lo stesso livello di risposta in ogni provincia, rendendo la rete di soccorso capillare e vicina alle reali esigenze del territorio».

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