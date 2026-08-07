“Componi il 112 per ogni emergenza”: sulle 260 ambulanze del Lazio arriva il logo del Numero Unico Europeo

Con la sanità laziale stretta nella morsa dei tagli, la politica preferisce affidarsi alla comunicazione d’impatto e all’effetto visivo.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si è trasformato per un giorno in applicatore di vetrofanie, attaccando con le proprie mani il primo bollino del Numero Unico Europeo per le Emergenze (NUE) 112 sulla carrozzeria di un’ambulanza dell’Ares 118.

Una mossa promozionale destinata a replicarsi a raggiera: il nuovo logo sbarcherà infatti sull’intero parco vetture della flotta regionale, composta da oltre 260 mezzi di soccorso in servizio tra la Capitale e le province.

L’obiettivo dichiarato dalla Giunta è stampare nella memoria dei cittadini un’unica sequenza numerica a cui aggrapparsi nei momenti di estremo bisogno.

Dietro la grafica del marchio si cela la Centrale Unica di Risposta (CUR), il filtro tecnologico ideato per smistare le richieste d’aiuto.

Componendo il 112, la chiamata viene intercettata, localizzata geograficamente nel giro di una manciata di secondi e dirottata verso il centralino d’interessamento: la centrale dell’Ares 118 per i problemi di salute, i comandi di Polizia o Carabinieri per i reati, oppure i Vigili del Fuoco.

Un modello di coordinamento sulla carta impeccabile, pensato per tagliare i tempi morti dei vecchi numeri dedicati e mettere in rete la macchina dei soccorsi.

Alla cerimonia della “siringata visiva” in via Cristoforo Colombo hanno sfilato le alte sfere del comparto: dal Direttore Generale dell’Ares 118 Narciso Mostarda, al capo della Protezione Civile e del 112 Massimo La Pietra, fino ad Andrea Urbani, responsabile della Direzione Salute di Regione Lazio.

Non nasconde un certo orgoglio per il restyling dei mezzi il numero uno dell’Ares 118, Narciso Mostarda: «Assieme al Presidente Rocca abbiamo posizionato su ciascun veicolo un adesivo che rende palese il contatto da comporre per domandare qualsiasi genere di intervento d’urgenza. Quel numero è il 112. Da questo momento la totalità dei nostri mezzi sfoggerà la grafica del Numero Unico».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.