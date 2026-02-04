Quarticciolo, 75 milioni di euro sulla carta ma zero cantieri: la situazione

Quarticciolo, un piccolo quartiere nella periferia est di Roma, convive con problemi giganteschi. Le strade, spesso percorse dai più giovani, sono diventate un mercato a cielo aperto per lo spaccio di crack, mentre molte abitazioni cadono a pezzi.

A tre mesi dal vertice operativo che ha visto riuniti il sottosegretario Mantovano e il sindaco Gualtieri, però, la realtà racconta una storia ben diversa dai comunicati ufficiali.

Lo stallo del piano “Caivano”

I 20,5 milioni stanziati dal Governo nel dicembre 2024 per nidi, strade e verde pubblico restano fermi. L’assessore Battaglia, davanti alla commissione parlamentare, non ha nascosto la difficoltà: «Mi rendo conto che anche la gestione commissariale ha un iter burocratico che non può ovviare ai tempi. Ad oggi al Quarticciolo non è partito alcun cantiere».

Una risposta secca, soprattutto in merito alla piscina di via Manduria, esclusa dal programma governativo. Battaglia ha comunque rassicurato che il Comune interverrà autonomamente: “il bando per i lavori partirà entro 60 giorni e le vasche sono già state svuotate per evitare sprechi di risorse”.

La protesta delle bacinelle

Mentre le istituzioni discutono di agorà, siepi e rilancio dei locali commerciali – molti oggi deserti – gli attivisti di Quarticciolo Ribelle hanno portato la realtà del quartiere direttamente nelle stanze della politica.

Durante la presentazione del progetto per la nuova piazza, sabato scorso, si sono presentati con bacinelle piene d’acqua: «Sono quelle che i residenti usano in casa quando piove per raccogliere le infiltrazioni dai tetti. Come si può parlare di siepi mentre le case cadono a pezzi?».

Il “tesoretto” che non si vede

In totale, gli investimenti previsti per il rilancio del quartiere sono ingenti, ma frammentati e ancora fermi:

Governo (Decreto Caivano): 20,5 milioni di euro

Comune di Roma: 24,5 milioni di euro

Regione Lazio: 30 milioni di euro, annunciati dal governatore Rocca

In tutto, 75 milioni di euro destinati a cambiare il volto di una delle zone più difficili della Capitale. Per i residenti, però, la certezza resta l’attesa: sopralluoghi istituzionali, promesse e annunci, senza che un cantiere sia ancora partito.

